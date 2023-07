Selvaggia Lucarelli discute con un tassista per il pagamento con il POS: “Siete la peggiore razza d'Italia”

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Selvaggia Lucarelli ha denunciato pubblicamente l’assenza del pagamento con il POS in un taxi di Bari. La pratica, piuttosto comune, è già stata denunciata dalla giornalista in passato. Non sono mancate critiche da entrambe le parti: chi sta con Lucarelli e chi con il tassista e la categoria tutta. La giornalista ha pubblicato un video che riprende il momento della presunta “truffa” (non si conosce l’effettivo stato di funzionamento del POS) ai suoi danni.

La denuncia di Lucarelli

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha denunciato sui suoi social lo scambio con un tassista a Bari. Lucarelli racconta su Instagram di aver preso un taxi dall’hotel al lungomare di bari, una distanza breve, ma che il caldo aveva reso difficile da percorrere.

In totale il tassista chiede il pagamento di 7,50 euro. Una cifra ragionevole, che però deve essere pagata in contanti. Il POS infatti non funziona. Almeno è quello che il tassista spiega alla giornalista, che definisce il suo comportamento come “infastidito”. Lo scambio tra i due non finisce bene e il tassista alza la voce cacciando Selvaggia Lucarelli dal suo mezzo.

Persone in attesa del taxi per mancanza veicoli a lavoro

La discussione

Il POS a bordo del taxi è presente, ma il tassista confessa che questo non funziona. Viene tentato comunque il pagamento elettronico, ma questo non va a buon fine. “Se non funziona, non è un mio problema”, dice il tassista. “E’ un suo problema, invece”, gli risponde Lucarelli.

Il tassista ripete che non c’è la linea, infatti lo scontrino che viene emesso presenta la scritta “offline”. Alla fine, infastidito dalle domande della giornalista in merito al funzionamento del dispositivo, il tassista lascia Lucarelli sul posto senza farla pagare. “Prego, oggi è free il taxi. Ciao”, dice il tassista e in tutta risposta la giornalista esclama: “Siete la peggiore razza d’Italia”.

Le polemiche

Il video di denuncia, pubblicato sui profili social di Selvaggia Lucarelli, è stato preso d’assalto da chi le critica i modi. L’opinione pubblica è divisa: da una parte chi è con il tassista perché il POS (a detta sua) non funzionava e chi invece sta con Lucarelli.

La situazione dei taxi è da tempo discussa in Italia per i molti problemi di monitoraggio sulla professione. Non sarebbe infatti la prima volta che qualcuno finge il malfunzionamento del POS per farsi pagare in contanti.