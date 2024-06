Selvaggia Lucarelli da Piero Chiambretti parla di Chiara Ferragni e prende in giro Fedez sul caso Iovino

Non si sente in alcun modo responsabile della crisi di immagine di Chiara Ferragni e prende in giro Fedez. Selvaggia Lucarelli, ospite della quarta puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” in onda questa sera, martedì 4 giugno, su Raitre, ha risposto a diverse domande di Piero Chiambretti riguardo gli ex Ferragnez e non si è lasciata scappare l’opportunità di dire la sua anche sul caso Iovino.

Selvaggia Lucarelli a ruota libera su Chiara Ferragni e Fedez

La giornalista ha parlato lungamente del suo libro Il vaso di pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez e ha respinto al mittente le accuse di aver in parte provocato la rottura tra la influencer e il rapper.

Lucarelli non si pente di aver svelato per prima i dettagli dell’operazione benefica poco trasparente che ha dato il via al periodo buio di Ferragni:

Credo che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni, non le ho detto io di mescolare un’operazione commerciale con una benefica e di far finta che, comprando i pandori, si contribuisse alla donazione all’ospedale Regina Margherita.

“Non pensavo crollasse tutto”

Quando Chiambretti le ha chiesto senza mezzi termini se non si sentisse almeno un po’ in colpa per la bufera mediatica che si è scatenata su Ferragni, Lucarelli ha ammesso che “non mi aspettavo che la travolgesse tutto questo, non pensavo che crollasse tutto”.

La giornalista ha poi proseguito spiegando che “umanamente parlando, è chiaro che per lei è stato un disastro“.

Come a dire: non rinnego il mio operato da giornalista ma comprendo che per la influencer sia stata dura.

Il caso Iovino e il sarcasmo della giornalista

Lucarelli ha commentato anche la lite tra Fedez e Cristiano Iovino, dicendo la sua sullo scontro fisico tra i due avvenuto sotto casa del personal trainer.

“Fedez è passato in tre giorni da essere il marito di Barbie al cuginetto venuto male di Mike Tyson” ha detto sarcastica Lucarelli.

Secondo lei “sembra uno in crisi di mezza età a 35 anni”.

“Donne sull’orlo di una crisi di nervi” andrà in onda questa sera alle 21.20 in versione “light”, per lasciare spazio alle 23 al programma “Elezioni europee 2024-Conferenza stampa”.