Selvaggia Lucarelli attacca Giambruno: "Figura terrificante per Giorgia Meloni". Poi l'affondo alla premier

Anche Selvaggia Lucarelli va all’attacco di Andrea Giambruno per le frasi dette nel fuori onda di Diario del giorno. Ospite a La7 nella trasmissione Otto e Mezzo di Lilli Gruber, la blogger punta il dito anche contro la premier Giorgia Meloni.

Le accuse a Giambruno

Nel corso della trasmissione condotta da Lilli Gruber, Selvaggia Lucarelli ha detto la sua su varie tematiche, ma il focus non poteva non essere su Giorgia Meloni e la rottura con Andrea Giambruno. Incalzata dalla conduttrice, la blogger ha parlato delle ultime parole del conduttore, quelle che hanno portato la premier alla separazione.

“Che siano affari loro è ridicola come affermazione perché una è la presidente del Consiglio, l’altro è un conduttore Mediaset e non conducono vite ritirate o riservate” ha detto Lucarelli, sottolineando che Giambruno ha fatto fare “una figura terrificante” alla premier.

Lucarelli addirittura spiega: “Meloni punta il dito contro un nemico invisibile che avrebbe tentato di indebolirla. Mi verrebbe di dire che a tentare di indebolirla sia stato Andrea Giamrbuno. Se non fossero esistiti questi fuori onda non sarebbe esistito il problema”.

“Il problema che sfugge è che non sono parolacce, sono molestie sul posto di lavoro. Ed è in una posizione dominante perché era il conduttore del programma e le colleghe subordinate e poi era, e ripeto era, il compagno di Giorgia Meloni” le accuse di Lucarelli.

L’affondo a Giorgia Meloni

La blogger però ne ha pure per la premier, accusa di aver pubblicato un post sui social tutt’altro che femminista e di non aver preso le distanze dal compagno.

“Lei non ha in nessun modo colpevolizzato il suo ex compagno per le sue azioni. Anzi lo ringrazia per i 10 anni insieme, per quello che hanno passato e per la figlia” le parole in onda su La7.

Il pensiero sui servizi di Striscia

“Domandiamoci una cosa: ma con questi filmati in mano l’editore che deve fare?” si è chiesta poi Lucarelli, non sentendosi di colpevolizzare Striscia la Notizia per l’incredibile polverone sollevato.

La blogger, infatti, ha sottolineato: “O lascia fare ad Antonio Ricci, che non è un agnellino gestibile, o blocca i fuori onda mettendo la polvere sotto il tappeto”.

“L’editore che doveva fare? Occultare? E se fosse uscito poi dopo il fuori onda con molestie sul posto di lavoro che fine faceva l’editore?”.