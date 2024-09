Selfie Meloni - Novák, "amica e alleata": chi è l'ex presidente ungherese travolta dallo scandalo pedofilia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Polemiche a New York. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è apparsa in un selfie con l’ex presidente ungherese Katalin Novák, travolta a febbraio da uno scandalo riguardante la pedofilia negli orfanotrofi.

Il selfie Meloni – Novák

Nella serata del 24 settembre l’ex presidente ungherese, Katalin Novák, ha pubblicato sul proprio account X (già Twitter) una foto che la ritrae insieme a Elon Musk, imprenditore proprietario della piattaforma stessa, e alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

Il contesto era quello della consegna alla premier di un premio al Global Citizen Awards, consegnato da Musk stesso a Meloni. “Solo i bambini possono salvare il mondo” scrive a commento Novák.

Fonte foto: ANSA Il premier ungherese Viktor Orbán

In aggiunta, in altri post di risposta, Novák definisce Meloni e Musk “amici e alleati”. Ma da diversi mesi ormai nemmeno il premier ungherese Viktor Orbán appare in pubblico al fianco dell’ex presidente

Lo scandalo pedofilia dell’ex presidente ungherese

Novák è infatti stata costretta a dimettersi dal ruolo di presidente dell’Ungheria, simile per poteri a quello del Presidente della Repubblica italiano, a febbraio, dopo uno scandalo riguardante un caso di pedofilia.

L’ex presidente ungherese aveva concesso la grazia a Endre Kónya, vicedirettore dell’orfanotrofio di Bicske, accusato di aver coperto abusi sui bambini ospitati all’interno della struttura in cui lavorava.

Kónya, che è membro di una famiglia molto potente e conosciuta all’interno della Chiesa protestante calvinista ungherese, era accusato anche di aver costretto i bambini a testimoniare il falso.

Il ruolo di Novák nei rapporti tra Meloni e Orbán

Stando a quanto riporta il quotidiano Domani, dopo le dimissioni Novák ha mantenuto contatti politici molto importanti anche grazie ai suoi legami con varie associazioni in sostegno alla natalità.

Grazie a queste connessioni avrebbe favorito il riavvicinamento, prima privato e poi pubblico, tra Meloni e Orbán. I due leader della destra europea si erano infatti allontanati a causa delle posizioni molto filorusse del premier ungherese.

A suggellare il rinnovo dell’alleanza tra Meloni e Orbán è stato l’invito esteso al premier ungherese al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Sarebbe inoltre stata Meloni stessa a invitare Novák alla cerimonia del Global Citizen Awards, su richiesta dello staff italiano di Elon Musk.