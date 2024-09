Scuola di Fondi con tanti stranieri in prima elementare, i genitori italiani ritirano i figli: scoppia il caso

Riapertura della scuola con polemica a Fondi, dove alcuni genitori hanno ritirato i loro figli perché in classe erano presenti troppi alunni stranieri.

Troppi alunni stranieri a scuola: cosa è successo a Fondi

La vicenda è riportata da La Repubblica: dopo appena quattro giorni dalla riapertura della scuola, i genitori di 12 alunni di prima elementare di nazionalità italiana, iscritti all’istituto comprensivo Aspri di Fondi, hanno deciso di portare i loro figli in altre scuole della città in provincia di Latina.

Le famiglie non avrebbero accettato che la classe dei loro figli fosse composta per oltre il 50% (14-16 alunni) da bambini di nazionalità indiana, pakistana e albanese. Un virgolettato riportato recita: “Mio figlio in questa classe non ci resta, con tutti questi stranieri che non parlano neppure italiano finirà per non imparare niente”. E un altro: “Restano indietro, non possono portare avanti il programma con tutti quegli alunni che non parlano neppure italiano”.

Fonte foto: ANSA

La polemica sulla scuola con troppi stranieri è esplosa a Fondi, una cittadina in provincia di Latina, tra Terracina e Sperlonga, dove è presente un’ampia comunità di stranieri che dà un contributo importante all’economia locale.

La reazione dei genitori degli alunni stranieri

Le famiglie di nazionalità indiana, sostenute dal presidente della comunità indiana del Lazio, Gurmuk Singh, hanno denunciato una forma di discriminazione nei confronti dei loro figli e stanno valutando se ritirare anche loro i bambini dall’istituto Aspri.

Le parole del sindaco di Fondi

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, eletto nel 2020 con il sostegno di Lega e Forza Italia e una serie di liste civiche, ha parlato al TGR del caso della scuola Aspri: “Dopo la formazione delle classi, ci si è trovati con una classe in particolare in cui alcune mamme hanno tolto i loro ragazzi da questa classe perché ritenevano che ci fosse una presenza esuberante di ragazzi stranieri“.

Il primo cittadino di Fondi ha spiegato che la preside dell’istituto è amareggiata. La stessa preside, però, non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla polemica scoppiata nella scuola da lei diretta.

Il chiarimento dell’Ufficio Scolastico Regionale sul caso Fondi

In merito al caso esploso nella classe di prima elementare dell’istituto Aspri di Fondi, l’Ufficio Scolastico Regionale ha chiarito che la situazione è “temporanea”. Poi ha aggiunto: “Garantiremo una equa distribuzione degli studenti“.