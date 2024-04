Scossa di terremoto in Giappone di magnitudo 6.3 nel Mar delle Filippine: non è scattato l'allarme tsunami

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un terremoto molto forte di magnitudo 6.3 è stato registrato nel Mar delle Filippine vicino alla costa di Ehime, in Giappone, nella tarda serata di oggi alle 23:14 ora locale (le 16:14 italiane).

Non si registrano ancora danni e per ora non è stato emesso un allarme tsunami.

Giappone, scossa di terremoto di intensa magnitudo nel Mar delle Filippine: epicentro a bassa profondità

Il terremoto ha avuto una profondità molto bassa, di 26 chilometri, ed è stato avvertito in una vasta regione.

Fonte foto: ANSA

La bassa profondità del sisma ha fatto sì che il fenomeno sismico sia stato avvertito più intensamente vicino all’epicentro rispetto a un terremoto più profondo di simile magnitudo.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 è stata registrata nelle regione di Fukushima, nel nord-est del Giappone, nella giornata di giovedì 4 aprile. Il sisma, secondo quanto riferito dall’Agenzia meteorologica nipponica, è avvenuto nei pressi pressi di Namie.

Il terremoto di pochi giorni fa nella regione di Fukushima

Pochi giorni fa il Giappone si è ritrovato ad affrontare un altro forte sisma. L’Agenzia meteorologica nipponica ha registrato alle 12.16 locali nella regione di Fukushima un terremoto di magnitudo 6.

L’epicentro è stato registrato a Namie, cittadina della prefettura di Fukushima nel nord-est del Paese, l’ipocentro invece è stato rintracciato 40 chilometri di profondità.

Il sisma è stato avvertito distintamente anche nella capitale Tokyo. Sono giunte segnalazioni anche da Yahaba (prefettura di Iwate) a Ishinomaki (Miyagi) e anche a Natori, Kakuda, Tome, Osaki, Watari, Wakuya, Misato e Soma.

La terra trema anche in Italia

Nelle scorse ore la terra ha tremato anche in Italia. Nella giornata di martedì 16 aprile, un terremoto ha colpito la provincia di Siena. Il sisma, avvertito anche nella città di Firenze, è stato registrato con epicentro nel comune di Poggibonsi e ha raggiunto una magnitudo di 3.4.