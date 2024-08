Scoperti a rubare in spiaggia a Baia Domizia vicino Caserta: due borseggiatori picchiati dalla folla

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Sono stati picchiati dopo essere stati scoperti a rubare tra gli ombrelloni sulla spiaggia. È successo a due borseggiatori in un lido di Baia Domizia, frazione di Sessa Aurunca e di Cellole, in provincia di Caserta. La coppia, dopo essere stata rincorsa dalla folla e aver subito le percosse, è stata consegnata ai carabinieri.

I borseggiatori picchiati in una spiaggia a Baia Domizia (Caserta)

L’episodio è avvenuto lo scorso giovedì 15 agosto, giorno di Ferragosto, in un contesto particolarmente affollato per la massiccia presenza di turisti e persone del posto in ferie.

I due si sarebbero aggirati tra gli ombrelloni per individuare oggetti personali incustoditi, oppure tentando di sfruttare un attimo di distrazione dei bagnati.

Fonte foto: Tuttocittà.it I borseggiatori sono stati notati sulla spiaggia di Baia Domizia, frazione di Sessa Aurunca e di Cellole, in provincia di Caserta

Una volta compreso il loro scopo, è successo il patatrac. Un gruppo di persone si è infatti lanciato all’inseguimento di entrambi.

Dopo una rincorsa sulla spiaggia, i malviventi sono stati bloccati e picchiati dalla folla inferocita.

L’intervento dei carabinieri

Dopo aver allertato le forze dell’ordine, i due sono stati consegnati ai carabinieri.

Dalle indagini effettuate è emerso che i due ladri avevano già fatto tappa in un altro lido vicino, prima di recarsi in quello nel quale hanno subito l’aggressione.

Non è chiara l’esatta entità delle violenze perpetrate dal gruppo di bagnanti.

La maxi-rissa sulla metro a Roma

Lo scorso 13 luglio, una maxi-rissa tra un gruppo di borseggiatori e alcuni passeggeri ha paralizzato il traffico metropolitano della linea A di Roma per circa mezz’ora, costringendo Atac a chiudere la stazione di Barberini per motivi di sicurezza.

La lite è scoppiata intorno alle 18, all’interno di un vagone della metro.

Un turista avrebbe reagito a un tentativo di scippo da parte di un borseggiatore, venendo poi aggredito da lui e dai suoi complici.