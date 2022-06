Scontro tra Sallusti e Di Battista su Putin: "Non ho paura di te, mi fai ridere". Il video della lite

Sono volati gli stracci. Durante la trasmissione Dimartedì, andata in onda su La7 martedì 7 giugno, Alessandro Sallusti e Alessandro Di Battista si sono scontrati in diretta tv. Ecco cosa si sono detti e perché è nato lo scontro.

Il motivo della lite

Secondo il Corriere della Sera, i servizi segreti italiani starebbero attenzionando una rete filorussa che annovererebbe, tra gli altri, Alessandro Orsini e l’ex senatore del M5S Vito Petrocelli.

Partendo da qui, il conduttore di Dimartedì, Giovanni Floris, ha chiesto un commento ad Alessandro Di Battista.

L’ex deputato del M5S ha dichiarato che “è una vicenda indegna. In un Paese civile i giornalisti dovrebbero indignarsi per primi perché sta diventando un reato pensare, avere idee o opinioni. Se uno di quei personaggi ha preso soldi da Mosca dovrebbe essere cacciato dall’Ordine dei giornalisti, anche se nel nostro Paese personaggi che in passato hanno preso soldi dalla Cia non sono stati cacciati”.

Poi ha aggiunto: “Ma la cosa che più mi indigna è il silenzio assordante di gran parte della stampa: se i servizi segreti, sotto ordine di qualcuno, stanno indagando sul pensiero di alcuni soggetti, tra cui un parlamentare, (i giornali, ndr) sbattono il mostro in prima pagine come ha fatto il Corriere della Sera, con foto segnaletiche con i putiniani d’Italia: è una vergogna“.

“Mi auguro che il direttore, Luciano Fontana, dia spiegazioni in primis ai suoi lettori“, ha concluso.

La risposta di Sallusti

Tirato in ballo in quanto giornalista, Alessandro Sallusti ha commentato l’intervento di Di Battista: “Condivido il contenuto, ma non c’era bisogno dei servizi segreti per capire chi è filo-Putin, e non è reato essere filo-Putin. Però Di Battista non ha il diritto di dire questo, perché quando comandava nei 5Stelle, loro facevano una lista di proscrizione dei giornalisti da mettere all’indice tutte le settimane. Io ero sempre nei primi 10, per cui lezioni di libertà di opinione da Di Battista anche no, perché sono stato per mesi nella lista di proscrizione dei 5Stelle”.

Il video dello scontro

Di Battista: “Quando il M5S pubblicava sul blog, quindi su un giornale privato online, semplicemente una parte delle menzogne dei giornalisti, sicuramente non erano coinvolti i servizi segreti. Poi, dato che Sallusti dice che condivide il contenuto, vorrei chiedergli perché non ha il coraggio o le palle, visto che utilizza spesso linguaggi coloriti, di definire colui che dice ‘l’Europa si deve mettere tutta insieme cercando di far accogliere dagli ucraini quelle che sono le domande di Putin’… perché non si scandalizza con Berlusconi che ha pronunciato queste parole. Paura, vero Sallusti? Paura?”.

Sallusti ha quindi ribattuto: “No, non ho paura e non ho condiviso quello che ha detto Berlusconi. Non ho paura. Sei tu che hai paura della verità“.

#dimartedi Scintille a diMartedì tra Sallusti e Di Battista: “Io di te non ho paura, tu mi fai ridere!” https://t.co/X3cZc31ggR — La7 (@La7tv) June 7, 2022

Palla a Di Battista: “E allora definiscilo putiniano d’Italia. Prendi le distanze. Qua tutti forti con i deboli e deboli con i forti”.

La chiosa di Sallusti: “Ma ti rendi conto che tu stai azzittendo un giornalista? Tu non sei un giornalista, quindi sei lì a rispondere alle domande, non a farle. Io di te proprio non ho paura. Ma zero, tu mi fai ridere“.