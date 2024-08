Scontro tra moto e camion su Nettunense ad Aprilia in provincia di Latina, morta 19enne: è caccia al pirata

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Drammatico incidente avvenuto nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto che ha visto coinvolta una moto e un camion. Nello scontro, una ragazza di 19 anni ha perso la vita e il responsabile non si è fermato a prestare soccorso. Si è dato alla fuga il guidatore del camion che si è ritrovato la giovane in terra, dopo che era scivolata dalla moto insieme al fidanzato di 22 anni sulla Nettunense di Aprilia, strada provinciale che da Roma corre verso Anzio.

Incidente sulla Nettunense

Nella notte tra domenica e lunedì 11-12 agosto, si è consumata l’ennesima tragedia sulle strade italiane. Questa volta è accaduto a sud di Roma, sulla strada provinciale Nettunense, all’altezza del chilometro 15.

La zona del Comune di Aprilia, in provincia di Latina, è conosciuta come Campoleone, nome che indica anche la vicina stazione che da Roma scende fino a Nettuno.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente sulla Nettunense di Aprilia, in provincia di Latina: scontro tra moto e camion

Lo scontro mortale è avvenuto in seguito a una caduta della moto, che ha sbalzato la ragazza di 19 anni contro il camion.

Le dinamiche tra moto e camion

L’incidente ha coinvolto una moto e un camion, ma in due momenti differenti. Alla guida delle 2 ruote c’era un ragazzo di 22 anni, fidanzato della vittima 19enne.

Non è ancora chiaro come abbia fatto a perdere il controllo, ma secondo la ricostruzione dei Carabinieri del reparto territoriale, la moto è caduta (non è coinvolto un animale selvatico, come nel caso di Andrea Camaiti).

La ragazza a quel punto è scivolata sulla corsia opposta, sulla quale stava viaggiando il veicolo che l’ha investita. Il camion non si è fermato a prestare soccorso.

A caccia del pirata della strada

Impossibile dire con certezza se il conducente a bordo del camion non si sia accorto di aver investito la giovane, ma è chiaro che non si è fermato a prestare soccorso neanche al giovane in moto.

Per i carabinieri è caccia aperta al pirata, che dopo aver investito la ragazza di Aprilia non si è fermato. Per questo il rischio è di omicidio stradale e omissione di soccorso.

La giovane, anche se i soccorsi sono arrivati rapidamente (vista la vicinanza con l’ospedale) ha perso la vita. Sembra che la morte sia giunta sul colpo.