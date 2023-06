Scontro tra Arisa e Paola Iezzi alla vigilia del Roma Pride: dito medio dopo le parole su Giorgia Meloni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Si accende la polemica social tra Paola Iezzi, del duo Paola & Chiara, e Arisa dopo alcune dichiarazioni che hanno alzato il polverone. Paola, intervenuta in conferenza stampa per il RomaPride 2023, ha pizzicato Arisa che di tutta risposta sul web ha replicato con un dito medio e parole dure contro la collega.

Le parole di Paola Iezzi

A far tornare in auge le parole di Arisa sul dibattito sulla premier Meloni e la comunità LGBTQ+ ci ha pensato Paola Iezzi, che nel corso della conferenza stampa di presentazione del RomaPride non le ha di certo mandate a dire alla collega ligure. Nel corso del suo intervento, infatti, Iezzi ha lanciato prima una frecciatina velata ad Arisa, salvo poi affondare il colpo.

“Non mi sento di recriminare Rosalba per quello che ha fatto. Gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare. Non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo” ha detto in un primo momento, accusando la collega di non avere ” self confidence nell’esprimere noi stessi”. Ma ripetendo che quella di Arisa è stata una tipica “uscita diciamo infelice“, Iezzi ha poi piazzato la bordata.

In conferenza, infatti, la cantante ha sottolineato che di certo Arisa potrebbe essere rimasta traumatizzata da discriminazioni ricevute in passato, traumi che “formano delle paure grandi”, ma ha poi dichiarato: “Ha fatto un’uscita del c***o, scusatemi, infelice“.

La risposta e il dito medio

È bastato attendere davvero poco per sentire la risposta di Rosalba Pippa, in arte Arisa. Sui social, infatti, la cantante genovese ha replicato via Instagram Stories dicendosi delusa dalla Iezzi per non aver preso le sue difese “nonostante la tua consapevolezza del periodo non troppo piacevole che sto attraversando per questo argomento”.

“Dovresti informarti, perché se avessi visto l’intervista sapresti che sono a favore dei matrimoni e delle adozioni tra persone dello stesso sesso” le parole di Arisa che poi ha concluso il suo lungo discorso social invitando la sua collega a non salutarla più facendole addirittura il dito medio.

Fonte foto: ANSA

A Iezzi, infatti, ha detto: “Se mi incontri per strada non mi salutare, l’ipocrisia mi fa schifo. La gente ipocrita mi fa schifo. Hai quasi 50 anni, ancora non hai imparato a vivere”.

Cosa aveva detto Arisa

Ma da cosa nasce questa polemica? Bisogna fare un passo indietro, ovvero all’intervista che Arisa ha concesso qualche giorno fa a Peter Gomez a La Confessione.

In occasione della puntata del programma, la cantante aveva ammesso il suo sostegno alla premier: “Giorgia Meloni mi piace perché ha molta cazzimma. Questa cosa andrà contro di me”.

Arisa aveva ammesso che quelle di Meloni “non sono posizioni aperte” ma l’aveva giustificata dicendo che “si comporta come una mamma molto severa e spaventata”. “Secondo me ci vuole tempo e da parte nostraun cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo” aveva aggiunto.