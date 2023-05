Arisa appoggia Giorgia Meloni: "sui diritti Lgbt+ è una mamma severa". Polemica per le parole della cantante

Parole in favore di Giorgia Meloni arrivano anche da Arisa. La cantante, ospite de La Confessione, il programma Tv condotto da Peter Gomez, è tornata a dichiarare la propria simpatia per la presidente del Consiglio, attirando diverse critiche. Controverso, sopratutto, il discorso sui diritti della comunità Lgbt+.

Cosa ha detto Arisa

Sta già facendo discutere il discorso di Arisa del 27 maggio a La Confessione, il programma Tv condotto da Peter Gomez e in onda sul Nove.

La cantante, due volte vincitrice a Sanremo, si era già spesa in passato per la premier Giorgia Meloni. “Una volta ho fatto un discorso dicendo che la signora Meloni mi piacesse. Tutti i miei amici mi avevano sconsigliato di farlo, affermando che sarei stata additata come fascista” ha detto in trasmissione.

Cara #Arisa, calpestare la dignità delle persone, negare diritti e libertà, alle persone #LGBT+ come alle donne, si chiama in un modo solo: discriminazione. Se fatta, poi, dalla politica diventa discriminazione di Stato. A noi della comunità dico: scegliamo meglio gli/le alleatə. — Gianmarco Capogna 🏳️‍🌈 (@gmarcoc) May 27, 2023

Un tweet sulle parole di Arisa alla trasmissione La Confessione

Arisa non nasconde però il suo sostegno alla premier: “Giorgia Meloni mi piace perché ha molta cazzimma. Questa cosa andrà contro di me”.

Le parole su Giorgia Meloni

Le critiche maggiori, però, le ha attirate il discorso sulla comunità Lgbt+.

Il conduttore ha sottolineato, a un certo punto, la distanza tra la posizione di Meloni sui diritti della comunità e quella di Arisa, che nel 2022 è stata madrina del Pride e che anche quest’anno prenderà parte alle celebrazioni.

Arisa ammette che quelle di Meloni “non sono posizioni aperte” ma la giustifica dicendo che “secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata“.

“Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha 4 e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e 4 i figli, magari penalizzandone uno“, ha affermato la cantante, per motivare le politiche della premier in tema di diritti.

“Secondo me ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo” ha aggiunto.

Le dichiarazioni sulla comunità Lgbt+

Alla giustificazione delle politiche della premier, ha seguito anche una critica all’atteggiamento della comunità Lgbt+, che da molti è stata vista come superficiale e intrisa di stereotipi.

“Io vorrei provare ad ampliare un po’ la rappresentanza sui media rispetto alla comunità LGBTQI+, che non è fatta solo di macchiette o scene plateali, ma di gente normalissima” ha dichiarato la cantante.

“Penso che dobbiamo smettere di spaventare, ma dimostrare che siamo gente wow. La gente che fa un certo percorso e che sceglie liberamente e fa una scelta così difficile sviluppa una sensibilità maggiore” ha concluso.