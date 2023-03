Scontro sui migranti tra Rula Jebreal e Rita Dalla Chiesa: polemica su Twitter sulla tragedia di Cutro

Scoppia la polemica social fra Rula Jebreal e Rita Dalla Chiesa. Oggetto della disputa è la gestione del naufragio di Cutro che ha portato alla morte di 76 migranti. Alla tragedia Rula Jebreal ha dedicato una quantità di tweet avvelenati contro Salvini, Meloni e Piantedosi. Dopo l’ultimo, Rita Dalla Chiesa è intervenuta in difesa del governo.

Rula Jebreal contro Salvini, Meloni e Piantedosi

“Tra le 76 vittime, di cui 32 minori, c’era Shahida Raza, – ha twittato la Jebreal – atleta e mamma pakistana che stava disperatamente cercando, per il suo bambino malato di 3 anni, una cura. Meloni, Salvini e Piantedosi hanno dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, di essere disumani“.

Il tweet è stato accompagnato con le foto delle bare dei migranti, un ritratto di Shahida Raza e un’immagine di Salvini e Meloni intenti a cantare al karaoke durante la festa per i 50 anni del leader leghista.

Shahida Raza, giocatrice della nazionale di calcio e di hockey del Pakistan, si trovava sul barcone nella speranza di poter trovare in Europa una cura per il figlioletto affetto da un’emiparesi che gli ha immobilizzato metà del corpo in seguito a danni cerebrali. Il figlio non era sul barcone, ma è rimasto in Pakistan.

Rita Dalla Chiesa contro Rula Jebreal

Le accuse di Rula Jebreal hanno scatenato l’irritazione di Rita Dalla Chiesa, parlamentare eletta nelle fila di Forza Italia.

“Anche basta”, ha scritto la deputata. “Mi meraviglio che tu abbia ancora una qualche credibilità. Scusa, ma è difficile accettare le tue lezioni di etica”.

La giornalista ha dunque replicato alla politica: “Durante la campagna elettorale hai difeso la retorica che criminalizza i rifugiati. Ora, nel nome della fedeltà ad un partito che le ha garantita la poltrona in Parlamento, difende la disumanità/nega la gravità delle omissioni di un governo che continua a colpevolizzare 76vittime”.

Gli utenti: “Sono due naufragi diversi”

A questo punto sono intervenuti alcuni utenti e Rita Dalla Chiesa ha chiarito che si stava riferendo al recente naufragio avvenuto al largo della costa libica che ha provocato 30 dispersi.

I 17 superstiti di questo secondo naufragio sono poi stati trasportati a Pozzallo.

“Stavo parlando del barcone che purtroppo oggi si è ribaltato in acque libiche”, ha dunque specificato Rita Dalla Chiesa.

Un utente ha poi fatto notare alla deputata che si trattava di due episodi differenti.

“Hai assolutamente ragione – ha scritto in conclusione Rita Dalla Chiesa – è vero. Grazie per avermelo fatto notare. Ma sono comunque molto stanca delle continue esternazioni di questa signora. Non perde occasione per sparare su un governo che non le permette più di avere sempre i riflettori puntati su di lei”, ha chiosato.