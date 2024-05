Scontro Meloni-De Luca a Caivano, Mauro Corona difende la premier: "Quel cafone ha insultato anche me"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Giorgia Meloni ha fatto benissimo a presentarsi in quel modo a Vincenzo De Luca a Caivano“. Parole e musica di Mauro Corona, scrittore e alpinista che ha preso le difese della premier nel corso della puntata di “È sempre Cartabianca” di ieri sera, martedì 28 maggio.

Screzio Meloni-De Luca a Caivano: Mauro Corona difende la premier e attacca il governatore della Campania

Nel corso della trasmissione in onda su Rete 4 condotta da Bianca Berlinguer, Corona ha attaccato duramente il governatore della Campania.

Secondo lui la leader di Fratelli d’Italia aveva tutte le ragioni per presentarsi come “la stronza della Meloni”, riprendendo l’insulto che De Luca aveva pronunciato nel febbraio scorso.

“Non si vive solo di falsità burocratiche – ha detto ancora lo scrittore – si vive anche di istinto. Se dovessi incontrarlo lo saluterei dicendo ‘sono quel capraio afghano‘”.

Secondo Corona, “a una cafoneria si risponde con la stessa moneta, Giorgia Meloni ha fatto benissimo”.

L’elogio alla presidente del consiglio è ampio: “Lei deve dare lezioni quando si tratta di lavoro, di sanità, di salario. Meloni deve dare lezioni quando si parla dei problemi dei paesi. Ha fatto benissimo a dare una lezione a De Luca”.

Il precedente tra De Luca e Corona: l’affondo durante la presentazione dei palinsesti Rai

De Luca e Corona erano già stati protagonisti di una polemica a luglio dell’anno scorso, quando il governatore aveva insultato l’opinionista durante la presentazione dei palinsesti Rai nella sede campana della tv di Stato.

“Ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai – aveva detto De Luca, che poi si era scagliato contro lo scrittore – Ora, pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita, io sto male a immaginare che non avremo più quell’immagine di raffinatezza e di eleganza”.

L’ipotesi della trappola: la premier e quella vendetta attesa da mesi

Il siparietto tra la premier e De Luca, filmato e messo in rete da FdI, è diventato presto virale e ha acceso la bagarre politica.

Secondo molti, la vendetta di Meloni sarebbe stata premeditata e organizzata nei minimi dettagli.

L’obiettivo era ovviamente quello di mettere in difficoltà il governatore campano durante un evento ufficiale, l’inaugurazione del centro sportivo a Caivano,

Lo scorso 16 febbraio il presidente della Campania aveva usato il termine “stronza” riferendosi alla presidente del Consiglio mentre parlava con alcuni giornalisti in Transatlantico alla Camera dei deputati.