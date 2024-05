Meloni e il video virale contro De Luca studiato a tavolino? Ipotesi di una trappola costruita al governatore

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il video di Giorgia Meloni a Caivano, mentre saluta e stringe la mano al governatore della Campania Vincenzo De Luca presentandosi come “quella stronza” potrebbe essere stato studiato a tavolino. È quanto ipotizza La Repubblica, che analizzando i video e basandosi sulle dichiarazioni pre incontro ha spiegato come probabilmente la trappola a De Luca è stata costruita per diventare virale sui social e non solo.

Il video virale di Meloni e De Luca

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano la scena sarebbe stata ripresa da più prospettive, ma quella del video diventato virale sui social potrebbe essere quella di uno dello staff della presidente del Consiglio.

Immortalati dal lato opposto, con Meloni fotografata di spalle, si vedono infatti il portavoce della premier Fabrizio Alfano, un cameraman e una donna.

Alfano riprende col cellulare in verticale, la donna in orizzontale e il cameraman, come figura professionale, fa le riprese classiche.

Ma il video che circola sul web sembra ben costruito, presenta anche uno stacco e a un certo punto stringe molto stretto sul volto di De Luca.

Trappola costruita?

Per questo in molti ipotizzano che la scena sia stata costruita ad hoc, per reagire allo sgarbo che il governatore a suo tempo fece a Meloni. Il “lavora tu, stronza” non sarebbe andato giù alla premier tanto che lo staff avrebbe preavvertito i giornalisti su una possibile reazione all’incontro. E così è stato.

Fonte foto: ANSA La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Caivano

Meloni arriva, lo punta e parte con la frase di presentazione diventata virale che, secondo La Repubblica, è una vera e propria “operazione contro De Luca“.

Lo staff di Meloni nega

Un rumors che aleggia sulla scena virale che ha portato lo staff della premier a smentire ogni costruzione. Di chi è il video che circola sul web? Non di certo di un componente della squadra della presidente del Consiglio, ha ribadito l’entourage.

“Ovvio che non siamo stati noi, era pieno di gente” la replica. Sul “cameraman” del video in verticale, però, è mistero.

Dalle immagini che circolano e che vedono Meloni arrivare al cospetto di De Luca, l’unico col cellulare in quella posizione sembrerebbe essere proprio Alfano e lo stacco sul volto del governatore campano potrebbe essere una conferma.