Scontro frontale tra due treni in Cile: due morti e nove feriti, il video con gli effetti del disastro

Due persone sono morte e nove sono rimaste ferite nello scontro fra due treni avvenuto in Cile. La tragedia ha visto coinvolti un convoglio della Efe, la compagnia ferroviaria di Stato, e un treno merci dell’azienda privata Fepasa. Lo scontro è avvenuto nella notte fra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, poco dopo la mezzanotte (ora locale) nella zona di San Bernardo, alle porte della capitale Santiago.

Chi sono le vittime

Il treno Efe si è scontrato con un treno Fepasa fermo che trasportava circa 1.346 tonnellate di rame. Le vittime sono il conducente del treno merci e il suo assistente.

Il procuratore Pedro Aravena ha dichiarato ai media locali che i feriti sono in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita.

Due arresti

L’indagine è scattata subito dopo le operazioni di soccorso. L’ufficio del procuratore ha reso noto di avere arrestato due funzionari della Efe.

Durante la conferenza stampa, Aravena ha dichiarato che secondo una ricostruzione preliminare il treno passeggeri stava eseguendo manovre in velocità quando si è scontrato con il treno fermo.

Pare, ha aggiunto, che il treno in fase di collaudo “per motivi sconosciuti” non fosse stato informato dell’arrivo del treno merci proveniente da sud. Fra i feriti ci sono anche quattro cittadini cinesi che facevano parte dell’equipaggio del treno di prova.

David Fernandez, il direttore della compagnia ferroviaria privata Fepasa, ha dichiarato ai giornalisti che il veicolo della sua compagnia trasportava barre di rame provenienti da una miniera ed era autorizzato a circolare al momento dell’incidente. Ha aggiunto che entrambi i conducenti erano lavoratori esperti.

L’altro treno coinvolto, di proprietà di Efe, era una delle locomotive il cui contratto di costruzione era stato assegnato al consorzio cinese Crrc Sifang, come parte di un piano per rilanciare la rete di trasporto ferroviario del Cile.

Si cerca la scatola nera

Ulteriori elementi potrebbero arrivare dall’analisi della scatola nera del treno Efe, che però non è ancora stata trovata. Il ministero dei Trasporti cileno ha dichiarato all’agenzia Reuters che il sistema Gps del treno era operativo al momento dell’incidente.

Altri casi recenti

Si tratta del secondo incidente ferroviario avvenuto nel giro di poco tempo: solo tre giorni prima in India 8 persone erano morte e decine erano rimaste ferite in uno scontro nel Bengala Occidentale.

E a inizio giugno in Repubblica Ceca, quattro persone sono morte e decine sono rimaste ferite nello scontro tra un treno merci e treno passeggeri.