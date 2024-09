Scontro con la moto dell'amico a Padova, morto il 18enne Alessandro De Marchi: stava andando a scuola

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragedia a Padova nella mattinata di martedì 24 settembre: Alessandro De Marchi, studente 18enne di Mestrino, ha perso la vita in un drammatico incidente tra due moto. Lo scontro è avvenuto attorno alle 7:50 in via Cave, nel tratto di strada che passa accanto agli istituti scolastici Scarcerle e San Benedetto da Norcia.

Scontro tra moto a Padova, muore 18enne

Alessandro, che frequentava l’ultimo anno dell’Istituto Marconi, era in sella alla sua moto Honda 125, quando si è scontrato frontalmente con un altro giovane motociclista, un suo amico di 17 anni, residente a Ponte San Nicolò, rimasto illeso.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale riportate dai media locali, lo scontro potrebbe essere stato causato da una manovra imprudente o una disattenzione, ma le indagini sono ancora in corso.

Lo scontro mortale è avvenuto in via Cave a Padova

Si ipotizza che uno dei due motociclisti abbia perso il controllo del mezzo, ma gli investigatori stanno valutando anche la velocità come possibile fattore.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Nessun altro veicolo è risultato coinvolto nell’incidente, e i mezzi sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti tecnici.

Alessandro è stato immediatamente soccorso dal personale del Suem 118, ma le sue condizioni erano già gravissime, in particolare a causa del forte trauma alla testa provocato dallo scontro.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova in codice rosso, il ragazzo è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Chi era Alessandro De Marchi

Gli amici e i compagni di scuola sono sotto shock, e anche i professori e il dirigente scolastico hanno espresso il loro cordoglio. Descritto come un ragazzo solare, pieno di vita e appassionato di motori, Alessandro era benvoluto da tutti.

La notizia ha colpito duramente il paese di Mestrino, dove il giovane viveva con i genitori Marta e Diego e il fratello maggiore Matteo.

