Incidente vicino Padova, morta 16enne: auto ribaltata dopo lo schianto contro una casa, 5 persone a bordo

Durante un mortale incidente d’auto nei pressi di Padova: nella notte tra il 28 ed il 29 luglio, una giovane ha perso la vita. Durante il sinistro, avvenuto sulla Monselice Mare, una ragazza di soli 16 anni è morta. Il mezzo sulla quale la giovane viaggiava, in compagnia di altri quattro coetanei, si è schiantato contro la recinzione di un’abitazione civile. Le cause della tragedia sono ancora in corso di accertamento.

Incidente a Padova, morta una ragazza di 16 anni

Si chiama Arianna Cuccato la sedicenne che ha perso la vita in un incidente vicino Padova, a Correzzola. La giovane, originaria di Conselve, viaggiava a bordo di una fiat Punto nella notte tra il 28 ed il 29 luglio. Con lei, altri tre ragazzi e una ragazza, per un totale di cinque giovani a bordo del mezzo.

Mentre l’auto viaggiava sulla Monselice Mare, nei pressi di via Bassa a Correzzola, l’autista del mezzo, un 21enne miracolosamente illeso, ha perso il controllo della vettura.

L’incidente ha avuto luogo a Correzzola, in provincia di Padova

Sbandando, l’auto si è schiantata contro la recinzione di una casa.

La dinamica dell’incidente

Null’altro si sa dell’incidente vicino Padova che è costato la vita alla sedicenne Arianna Cuccato. Il giovane autista della fiat Punto, anch’egli di Conselve, è stato prontamente sottoposto all’alcool test, il quale ha però avuto esito negativo. Anche i test antidroga sono risultati negativi

Non si conosce, dunque, l’esatta dinamica dell’incidente: i Carabinieri di Piove di Sacco sono attualmente al lavoro per comprendere per quale motivo l’auto, sbandando, si sia schiantata contro l’abitazione.

Le Forze dell’Ordine non escludono nessuna ipotesi, né quella di una possibile distrazione, né quella di una velocità eccessiva da parte del conducente dell’auto.

Quel che è certo, purtroppo, è che la giovane Arianna ha perso la vita, nonostante i soccorsi di Vigili del Fuoco e 118. Tra i restanti passeggeri, anche uno dei ragazzi ha riportato ferite.

Indagini in corso

Le attività di soccorsi e Forze dell’Ordine si sono protratti fino a notte inoltrata, concludendosi intorno alle 4 del mattino.

Al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente a Padova, la fiat Punto coinvolta è stata sequestrata.

