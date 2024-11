Scontri tra tifosi prima di Juventus-Torino, derby della Mole incandescente: ultrà a contatto, arresti

Gli ultrà del Torino e della Juventus sono stati protagonisti di una rissa nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 novembre, poche ore prima dell’inizio del derby della Mole che si disputerà all’Allianz Stadium. Gli scontri tra tifosi sono avvenuti nella zona della Gran Madre.

Derby Juventus – Torino: scontri tra tifosi, volano cinghiate e bastonate

I tifosi granata e quelli bianconeri si sono scontrati nel cuore della movida, resa ancora più intensa in queste giornate dal fatto che in città si disputeranno le Atp Finals di tennis che vedranno protagonista Jannik Sinner (il torneo inizia il 10 e termina il 17 novembre).

In particolare, come riferisce l’ANSA, gli ultrà si sono dati appuntamento – come già negli scorsi anni era avvenuto nella vicina piazza Vittorio Veneto prima della stracittadina – e si sono misurati in un centinaio a colpi di spranghe, di bastoni e di cinghie.

Tutti si sono presentati vestiti di nero e incappucciati. Le riprese di quanto accaduto stanno circolando sui social e stanno provocando indignazione.

L’intervento della polizia: fermi e arresti

La polizia, giunta sul posto, ha identificato una decina dei presenti e ha effettuato un arresto. Gli scontri sono avvenuti intorno all’una.

Gli agenti intervenuti e che si stanno occupando del caso stanno vagliando le posizioni delle persone bloccate durante il fuggi fuggi che si è creato all’arrivo delle prime volanti della questura torinese.

L’allarme lanciato dai cittadini nella zona della movida

L’allarme è stato dato dalle persone che stavano passando la serata nei numerosi locali della zona e le indagini ora sono in corso da parte della Digos della polizia.

A quanto si apprende, gli ultras fermati apparterrebbero a gruppi della tifoseria organizzata bianconera dei Drughi e di Primo Novembre.

Sul posto sono stati trovati e sequestrati dei bastoni e delle aste con drappi col simbolo Ug69, sigla riconducibile agli ultrà granata.