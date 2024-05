Scontri prima di Atalanta-Juventus finale di Coppa Italia, sull'autostrada A1 tafferugli tra ultrà

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tafferugli e sassaiole tra ultrà di Atalanta e Juventus prima del fischio di inizio della finale di Coppa Italia. Alcune frange delle tifoserie delle due squadre, impegnate nella serata di mercoledì 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma per contendersi il trofeo, si sono scontrate poche ore prima sull’A1.

I tafferugli prima della finale di Coppa Italia

Gli scontri tra tifosi si sono verificati lungo l’Autostrada del sole, nel tratto tra Prato e Arezzo. I disordini si sono conclusi senza gravi conseguenze grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Due i momenti di tensione trasformati subito in tafferugli tra tifoserie lungo l’autostrada A1, entrambi in Toscana.

Gli scontri sull’autostrada A1

Il primo episodio è avvento nell’Autogrill Arno, in provincia di Firenze, dove i viking juventini, scortati dai reparti mobili della polizia, si sono incrociati con un gruppo di tifosi dell’Atalanta, scatenando insulti da un parte e dall’altra.

Sarebbero stati circa un centinaio gli ultrà bianconeri e della Dea venuti in contatto in un primo momento nell’area di servizio Arno Ovest. Data la presenza in forze della polizia, i disordini tra ultrà si sarebbero limitati soltanto alle offese, ai cori e gli sfottò, prima che i rispettivi convogli riprendessero la marcia verso l’Olimpico.

Sassi lanciati tra tifosi di Atalanta e Juventus

Più violento il secondo scontro, andato in scena nell’area di sosta San Giovanni dove alcune macchine dei viking hanno incrociato altre auto con a bordo tifosi dell’Atalanta. I due gruppi si sono lanciati sassi e qualche fumogeno. Anche in questo caso la presenza dei reparti della Digos al seguito dei tifosi ha fatto sì che nessuno dei partecipanti rimanesse ferito.

Nelle immagini dei video che riprendono gli scontri, pubblicati e circolati sui social, si vedono i tifosi a piedi tra le auto lungo il tratto toscano dell’autostrada A1. Alla vista delle pattuglie impegnate nei servizi di controllo, i sostenitori delle due squadre sono scappati lasciando sull’asfalto bottiglie e lattine.