Scontri durante la manifestazione per il 1° maggio a Parigi: agente ferito da una molotov, la situazione

Le tensioni durante la manifestazione per il 1° maggio a Parigi, in Francia, hanno portato al ferimento di un agente di polizia a seguito del lancio di una molotov. I cortei di protesta sono attivi in tutto il Paese, ma nella capitale il clima è particolarmente rovente per via degli scontri tra i dimostranti e le forze dell’ordine.

Scontri a Parigi per il 1° maggio, ferito un agente

Secondo ‘Le Figaro’ un agente è rimasto ferito a seguito del lancio di molotov da parte di alcuni dimostranti.

Secondo la stampa locale, il poliziotto avrebbe riportato ustioni gravi. Nel frattempo il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha pubblicato un tweet per condannare l’operato dei facinorosi.

Si la très grande majorité des manifestants furent pacifistes bien sûr, à Paris, Lyon et Nantes notamment, les forces de l’ordre font face à des casseurs extrêmement violents venus avec un objectif : tuer du flic et s’en prendre aux biens des autres. Plus de 60 interpellations à… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 1, 2023

Darmanin scrive: “Se la stragrande maggioranza dei manifestanti era ovviamente pacifista, a Parigi, Lione e Nantes in particolare la polizia affronta teppisti estremamente violenti che sono venuti con un obiettivo: uccidere poliziotti e attaccare le proprietà altrui. Più di 60 arresti in questo momento. Un poliziotto è rimasto gravemente ferito, ustionato in seguito al lancio di una molotov. Questa violenza deve essere condannata senza riserve”.

Il motivo degli scontri

Come accade da settimane, la popolazione francese è scesa in piazza per protestare contro la riforma delle pensioni promulgata da Macron, e le tensioni di questo 1° maggio non sono certamente le prime.

Il punto chiave della riforma firmata da Macron è quello sull’innalzamento dell’età pensionistica, che passa da 62 anni di età a 64 a partire dal 2030.

Ciò ha provocato una decisa risposta dai sindacati e dagli stessi cittadini, che hanno annunciato scioperi e manifestazioni.

La presenza dei black bloc

Secondo ‘Le Figaro’, ad alzare il livello della tensione nel corso delle dimostrazioni del 1° maggio in Francia, in particolare a Parigi, sarebbero alcuni black bloc che si sarebbero infiltrati tra i manifestanti.

Dalle Prefetture di Parigi e Lione, ad esempio, arrivano notizie di devastazioni, incendi e danni di varia natura, con un consistente accanimento nei confronti degli istituti bancari e gli arredi urbani.

Come riporta il ministro Darmanin, gli agenti avrebbero effettuato circa 60 arresti tra Parigi, Nantes e Lione. La Prefettura ha annunciato: “Il prefetto, visti i danni, ha deciso di intervenire sul pre-corteo per porre fine agli incidenti e separare i manifestanti violenti dal corteo sindacale”.

Sulle zone più a rischio sono stati impiegati anche dei droni per monitorare la sicurezza.