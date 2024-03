Sciopero Trenitalia venerdì 8 marzo per quasi 24 ore, quali sono i treni garantiti e quali quelli a rischio

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Possibili disagi per i viaggiatori per venerdì 8 marzo, con lo sciopero dei treni annunciato da Trenitalia che potrebbe provocare non pochi problemi nel corso di tutta la giornata. A indire la protesta è stata una sigla sindacale autonoma che mette a rischio la circolazione dalla mezzanotte alle 21.

Sciopero Trenitalia l’8 marzo

Come comunicato dal Gruppo Fs, a proclamare lo sciopero generale nazionale è stata una sigla sindacale autonoma. La protesta è stata indetta a carattere nazionale e a essere coinvolti sarà il personale dell’intero gruppo, Trenitalia e Trenitalia Tper.

L’agitazione sindacale avverrà dalla mezzanotte alle 21 di venerdì 8 marzo, con 21 ore di sciopero che rischiano di mandare in tilt la circolazione per l’intera giornata.

L’agitazione può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I treni garantiti durante lo sciopero

Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di protesta sindacale.

A essere assicurati sono anche i treni regionali nelle fasce pendolari tra le 6 e le 9 e tra le 18 e e 21, consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia.

Fonte foto: ANSA Tabella dei treni in stazione

Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni.

Sul sito di Trenitalia è comunque consultabile il documento sui servizi minimi di trasporto, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990.

Nello specifico, si tratta di una lista di treni garantiti in caso di sciopero nei giorni feriali e festivi, anche se a causa dello sciopero potrebbero subire dei ritardi in partenza o all’arrivo presso la destinazione finale.

I viaggiatori potranno comunque richiedere il rimborso del biglietto.

I treni a rischio

Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili, come la modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza, è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d’informazione.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.