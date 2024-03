8 marzo sciopero generale contro la violenza: disagi per trasporti, sanità, scuola e vigili del fuoco

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’8 marzo è stato proclamato uno sciopero generale, concomitante con la Giornata internazionale della donna. L’agitazione è stata indetta da una quantità di sigle sindacali. Lo stop ai servizi sarà di 24 ore, ma con alcuni comparti che incroceranno le braccia solo in determinate fasce orarie.

Lo sciopero generale dell’8 marzo 2024

L’agitazione è stata proclamata da Flc CGIL, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp Faisa Cisal, Usi Cit, Clap, Si Cobas, Cub Trasporti, Uitrasporti, Usi 1912 e Uiltec Uil.

Coinvolti secondo modalità differenti treni, scuola, università, ricerca, formazione professionale, vigili del fuoco (8-14), sanità (da inizio primo turno a fine ultimo turno) e operatori delle Autostrade (fermi dalle 22:00 del 7 marzo alle 22:00 dell’8 marzo).

Fonte foto: ANSA

Sciopero dei trasporti

Dopo l’intervento del Garante dei trasporti, lo sciopero dei treni e del trasporto pubblico locale è stato fortemente ridimensionato.

La maggior parte dei lavoratori del settore non prenderà parte alle proteste. Il motivo è che il regolamento vieta la partecipazione a scioperi generali degli addetti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e pubblico locale.

Confermato solo lo sciopero proclamato dal sindacato Slai Cobas per il Sindacato di Classe. Per quanto riguarda lo sciopero dei treni dell’8 marzo, Trenitalia precisa che “dalla mezzanotte alle 21:00 di venerdì 8 marzo è proclamato da una sigla generale autonoma uno sciopero generale nazionale del personale del gruppo Fs”. Potrebbero dunque esserci disagi anche per chi viaggia su rotaia.

I perché dello sciopero generale dell’8 marzo

Le varie sigle sindacali indicano una quantità di motivazioni alla base dello sciopero generale.

Le più ricorrenti riguardano la protesta contro ogni forma di violenza (fisica e psicologia), contro il gap salariale fra uomini e donne, contro la discriminazione di genere sul luogo di lavoro e nella società, contro la guerra e l’impennata delle spese militari e per il lavoro stabile e dignitoso.

Cortei delle femministe

Il movimento femminista e transfemminista Non Una di Meno parteciperà allo sciopero dell’8 marzo e invita le donne alla mobilitazione generale “contro la violenza patriarcale in tutte le sue forme” al fine di attuare “un blocco della produzione e della riproduzione nelle case e sui posti di lavoro, nelle scuole e nelle università, nei supermercati e nei luoghi di consumo, nelle strade e nelle piazze, in ogni ambito della società. Perché se ci fermiamo noi si ferma il mondo”.

Chi sciopera venerdì 8 marzo

Sindacato Settore Categoria Modalità Slai-Cobas per il sindacato di classe generale sciopero generale settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi intera giornata: ferroviario 00:00- 21:00 Usb generale sciopero generale settore pubblico e privato intera giornata Adl-Cobas generale sciopero generale dei settori pubblici e privati intera giornata (00:01-23:59): autostrade dalle 22:00 del 7/3 alle 22:00 dell’8/3 Osp Faisa-Cisal Trasporto pubblico locale personale soc. Ast della sede periferica di Messina 8 ore dalle 5:30 alle 6:30 e dalle 9:30 alle 12:30 Cub generale Sciopero generale settore pubblico e privato con esclusione del comparto trasporti intera giornata Usi Unione Sindacale Italiana generale Sciopero generale pers. a tempo determinato e indeterminato con contratti precari e atipici di tutti i comparti con esclusione del settore trasporti intera giornata