Sciopero trasporti martedì 6 giugno in alcune città italiane: gli orari e l'elenco dei comuni coinvolti

Ancora uno sciopero del trasporto pubblico locale in Italia. Martedì 6 giugno, infatti, in alcune città si registreranno disagi nella circolazione dei mezzi di trasporto in alcune zone del Paese. Lo sciopero indetto per il 6 giugno coinvolgerà, come specificato dal Ministero dei Trasporti, le città di Bari, Pordenone e Crotone. I disagi per la circolazione dei mezzi del trasporto pubblico locale, inoltre, dureranno 24 ore.

Lo sciopero indetto per il 6 giugno a Pordenone

Una delle città coinvolte dallo sciopero dei mezzi è Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Lì la mobilitazione del 6 giugno, indetta dal personale Atap (l’Azienda Automobilistici Pubblici) lo scorso 16 maggio, durerà per 24 ore.

Come specificato sulla pagina Facebook di Atap, saranno garantite alcune fasce orarie con una distinzione tra il servizio di trasporto pubblico urbano e quello extra urbano.

Per quanto riguarda il servizio urbano, saranno garantiti esclusivamente i collegamenti previsti nelle fasce di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30.

Per il servizio di trasporto extraurbano, invece, saranno garantiti esclusivamente i collegamenti previsti nelle fasce di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00.

La mobilitazione a Bari

Lo sciopero dei mezzi di trasporto riguarderà anche la città di Bari dove la mobilitazione è stata proclamata lo scorso 10 maggio dalla sigla sindacale UGL-FNA.

Nel capoluogo pugliese, infatti, lo sciopero è stato indetto dai lavoratori di Stp, Società trasporti provinciale. Anche qui, come a Pordenone, lo sciopero dei mezzi di trasporto durerà per 24 ore.

Ad ogni modo, sono previste alcune fasce di garanzia. In particolare, vengono assicurati i viaggi a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 15:30.

Anche a Crotone lo sciopero dei mezzi

Disagi nel trasporto pubblico sono previsti anche a Crotone, in Calabria, dove il 6 giugno si fermeranno i lavoratori del Gruppo Romano, che comprende sia Fratelli Romano che Romano autolinee regionali.

La mobilitazione è stata proclamata lo scorso 25 maggio dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Faisa-Cisal e Ulitrasporti.

Anche in questo caso, le fasce di garanzia assicurate per i viaggiatori sono le seguenti: dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

La mobilitazione del 6 giugno arriva dopo lo sciopero nazionale proclamato lo scorso 26 maggio che ha coinvolto non solo il settore dei trasporti, ma anche quello della scuola.