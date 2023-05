Sciopero 26 maggio con scuola e trasporti a rischio: si fermano treni e bus, esclusa l'Emilia-Romagna

Sciopero generale venerdì 26 maggio 2023. Indetto dall’Unione sindacale di base (Usb), interesserà per tutta la giornata i settori pubblici e privati, a eccezione dei servizi essenziali delle zone dell’Emilia Romagna. Previsti disagi nei trasporti e anche nelle scuole, ma rimangono alcune fasce di garanzia dei servizi.

Le motivazioni dello sciopero

Insieme all’Unione sindacale di base (Usb), c’è anche l’adesione di Usb Ps e Fisi, per rivendicare una serie di diritti fondamentali.

Lo sciopero “rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia dentro un’economia di guerra, sia quella in Ucraina sia quella scatenata dal governo Meloni contro le fasce più povere e deboli” si legge nella nota dell’Usb.

Fonte foto: ANSA Corteo contro la guerra e il traffico di armi indetto dal sindacato USB Genova il 31 marzo 2022

“Per una nuova indicizzazione dei salari all’aumento reale del costo della vita” continua la nota, e per “una legge sul salario minimo di almeno 10 euro l’ora. Per la riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a parità di salario. Per il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, all’educazione scolastica, alla sanità e ai trasporti pubblici. Per il diritto alla casa“.

Ma anche “contro il cosiddetto decreto Cutro che riporterà nella clandestinità migliaia di lavoratori migranti, costringendoli in una condizione di assoluta schiavitù” e contro l’autonomia differenziata, la delega fiscale, l’Iva sui beni di prima necessità.

A scioperare saranno, quindi, i settori pubblici e privati e la scuola, di ogni ordine e grado.

Variazioni nei treni

Per quanto riguarda Trenitalia, a esclusione dell’Emilia Romagna, dalle 9 alle 17 i treni possono subire cancellazioni o variazioni. Non sono previste variazioni però, per i treni a lunga percorrenza.

Anche Italo vedrà lo stop di molte delle sue corse. Sul sito è presente la lista dei treni ancora garantiti.

Trenord avvisa che da mezzanotte alle 23:59 di venerdì 26 maggio, oltre ai disagi imposti dallo sciopero nazionale, potranno esserci ripercussioni sulla circolazione ferroviaria di diverse linee per uno sciopero locale in Lombardia.

Il trasporto pubblico

A Milano il servizio di autobus e metropolitane sarà garantito fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18.

A Napoli tram, bus, filobus garantiscono invece il servizio dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

A Roma lo sciopero dei trasporti non dovrebbe intaccare il servizio bus, metro, tram e ferrovie.

Torino garantisce il servizio di metro e bus dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

A Firenze lo sciopero comporterà lo stop degli autobus anche per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara a eccezione delle fasce comprese tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.