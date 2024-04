Sciopero trasporti 22 aprile, si fermano i treni di Trenitalia e Trenord: gli orari e le fasce garantite

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le sigle sindacali Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl ferrovieri, Slm-Fast-Confsal e Orsa ferrovie hanno proclamato, per lunedì 22 aprile, uno sciopero dei trasporti dalle 8 alle 24 ore. Si fermano i treni di Trenitalia e Trenord. Sono previste fasce di garanzia.

Lo sciopero di lunedì 22 aprile: i treni a rischio

Lunedì 22 aprile 2024 sarà una giornata di disagi, dato che diverse sigle sindacati hanno proclamato uno sciopero dei trasporti di minimo 8 ore per alcune delle aziende dei treni più grandi.

La mobilitazione è stata indetta dai sindacati con l’intenzione di fermare le morti sul lavoro (l’ultimo un operaio finito in un compattatore a Cusago), ma anche ottenere una giusta riforma fiscale e gettare le basi di un nuovo modello sociale di fare impresa. Le dichiarazioni sono le stesse con le quali è stato proclamato lo sciopero dell’11 aprile.

Fonte foto: ANSA Sciopero dei trasporti nel Nord Italia: le fasce di garanzia di Trenitalia e Trenord

Le fasce di garanzia di Trenitalia

Per chi viaggia in treno saranno come sempre garantite delle fasce orarie di trasporto, consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero sul sito di Trenitalia.

In un comunicato Trenitalia ha informato che dalle 9 alle 17 di lunedì 22 aprile, è stato indetto uno sciopero che coinvolgerà il personale mobile di Trenitalia dell’Alta Velocità del Veneto. Lo sciopero comporterà modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni sui servizi garantiti saranno disponibili in tempo reale sui canali digitali delle imprese ferroviarie e presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie. Lo sciopero avràconseguenzedal Veneto alla Lombardia.

Le fasce di garanzia di Trenord

Anche per chi viaggia con Trenord sarà possibile conoscere in anticipo i mezzi che subiranno o meno il fermo durante lo sciopero. Basterà consultare l’elenco dei treni garantiti dal sito di Trenord. Lo sciopero del personale ferroviario in Lombardia è previsto dalle 3 di lunedì 22 alle 2 di martedì 23 aprile. In una nota di Trenord si legge che la mattina di lunedì viaggeranno in fasce di garanzia i treni “con partenza prevista dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9”. La sera invece i treni “con partenza dopo le ore 18 e arrivo a destinazione entro le ore 21”.

I collegamenti con l’aeroporto di Malpensa resteranno sempre disponibili, ma attraverso autobus sostitutivi I pullman saranno diretti, cioè non faranno fermate intermedie e collegheranno lo scalo aeroportuale con le stazioni di Milano Cadorna e Stabio (Svizzera).