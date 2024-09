Sciopero aereo martedì 24 settembre 2024, i voli cancellati e gli orari con fasce di garanzia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Martedì 24 settembre è stato indetto uno sciopero del trasporto aereo, con l’agitazione della durata di 24 ore che comporterà diversi voli cancellati e la conferma certa delle sole tratte previste negli orari delle fasce di garanzia. A incrociare le braccia, in particolare, sarà il personale di terra di diversi aeroporti italiani oltre ai dipendenti della compagnia aerea low cost Wizz Air.

I voli cancellati del 24 settembre per lo sciopero aereo

Ad annunciare lo sciopero aereo del 24 settembre diverse organizzazioni sindacali. Negli aeroporti ad alto traffico, come Milano Linate, Malpensa, Bologna, Bergamo Orio al Serio e Venezia, si fermeranno gli operatori addetti ai servizi di assistenza e sicurezza.

Anche il personale di bordo di Wizz Air parteciperà allo sciopero, che avrà una durata di 24 ore.

Lo sciopero interessa anche il personale di bordo di Wizz Air

Le motivazioni dello sciopero

Varie sigle sindacali, come Flai Trasporti e Servizi, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Cub Trasporti, hanno promosso l’azione di protesta.

Lo sciopero è stato indetto in risposta alle difficili condizioni lavorative e alle richieste di miglioramenti contrattuali nel settore handling e gestione aeroportuale.

A Venezia scioperano i lavoratori GH e Ivri Vigilanza, mentre a Milano Malpensa si uniscono i dipendenti di Ags Handling e Sirport Global Service. A Bergamo Orio al Serio, anche i lavoratori di Ags Handling si fermeranno, così come il personale Geasar a Olbia.

A Roma Fiumicino, il personale di Alha Airport parteciperà allo stop, e anche a Bologna si prevede un martedì nero per i trasporti aerei.

I voli cancellati e gli orari delle fasce di garanzia

Come di consueto in caso di sciopero gli utenti hanno a disposizione le fasce di garanzia, con i voli in ogni caso confermati dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, anche durante l’agitazione di martedì.

Diversi sono però i viaggi già cancellati: Ita Airways ha comunicato la soppressione di 26 voli per il 24 settembre, 28 in totale. I passeggeri della compagnia di bandiera hanno comunque la possibilità di richiedere un rimborso o riprogrammare il proprio viaggio senza costi aggiuntivi entro il 29 settembre, attraverso una pagina dedicata sul sito di Enac.

Di seguito i voli cancellati per il 24 settembre:

AZ 226 MILANO LINATE LONDRA

AZ 227 LONDRA MILANO LINATE

AZ 408 MILANO LINATE FRANCOFORTE

AZ 409 FRANCOFORTE MILANO LINATE

AZ 1287 MILANO LINATE NAPOLI

AZ 1296 NAPOLI MILANO LINATE

AZ 1311 ROMA FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1312 BOLOGNA ROMA FIUMICINO

AZ 1314 BOLOGNA ROMA FIUMICINO

AZ 1318 BOLOGNA ROMA FIUMICINO

AZ 1319 ROMA FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1351 MILANO LINATE TRIESTE

AZ 1352 TRIESTE MILANO LINATE

AZ 1460 VENEZIA ROMA FIUMICINO

AZ 1462 VENEZIA ROMA FIUMICINO

AZ 1463 ROMA FIUMICINO VENEZIA

AZ 1466 VENEZIA ROMA FIUMICINO

AZ 1475 ROMA FIUMICINO VENEZIA

AZ 1654 BARI MILANO LINATE

AZ 1655 MILANO LINATE BARI

AZ 2032 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE

AZ 2038 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE

AZ 2044 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE

AZ 2049 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO

AZ 2071 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO

AZ 2133 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO

Le compagnie aeree sono tenute a offrire un volo alternativo a coloro che subiscono inconvenienti a causa di uno sciopero, come stabilito dal Regolamento dell’Unione Europea.

Poiché lo sciopero non è considerato un evento straordinario, inoltre, i passeggeri con voli in ritardo o cancellati possono chiedere e ottenere il rimborso del biglietto.