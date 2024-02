Sciatore morto a Courmayeur dopo aver saltato una roccia, la vittima è un freerider francese di 60 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Courmayeur uno sciatore è morto dopo essere caduto in seguito al salto di una roccia. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava affrontando una discesa in fuoripista nella zona della seggiovia Zerotta.

Uomo morto a Courmayeur: fatale il salto di una roccia

La vittima è un francese di 60 anni che praticava lo sci freeride. L’allarme è stato lanciato dagli altri sciatori che facevano parte del gruppo.

Una volta raggiunto, i soccorritori hanno provato a rianimare l’uomo, che però era già deceduto. Le operazioni di recupero sono state rese più difficoltose dal complicarsi delle condizioni metereologiche.

Fonte foto: ANSA

Nella foto, un elicottero del soccorso alpino a Courmayeur (Aosta).

I tecnici del Soccorso alpino valdostano, fra i quali anche un medico, sono stati portati in elicottero fino al rifugio Monte Bianco. Da lì hanno poi raggiunto la zona dell’incidente in motoslitta.

La vittima era originaria di Chamonix, zona alle pendici del Monte Bianco nei pressi del punto di incontro fra Italia, Francia e Svizzera. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia di Stato in servizio sulle vicine piste da sci.

Nel tardo pomeriggio la salma è stata trasferita a Courmayeur, dove è stata posta a disposizione del medico legale.

Il precedente del 2023

Un caso simile era avvenuto nell’aprile del 2023: anche in quel caso uno sciatore freerider, pure lui di nazionalità francese, era morto a Courmayeur dopo avere saltato una roccia.

Dopo il salto, l’uomo era precipitato in uno strapiombo cadendo per 100 metri. In quel caso l’incidente era avvenuto nella zona della Falaise du Serac, a quota 2.500 metri.

Cos’è lo sci freeride

Con il termine freeride si indica l’attività fuoripista su neve fresca con sci o snowboard. Si tratta di una modalità sciistica praticata da chi cerca maggiori emozioni. Di contro, comporta rischi più elevati rispetto allo sci su pista.