Sciame sismico con terremoto tra Toscana ed Emilia-Romagna: scosse di assestamento a Marradi, scuole chiuse

Notte da incubo. A Marradi, comune dell’Alto Mugello vicino Firenze, la paura serpeggia ancora. Dopo il terremoto di lunedì 18 settembre di magnitudo 4.9, infatti, nella notte di martedì 19 lo sciame sismico ha interessato la zona con scosse di assestamento. Quasi tutte sotto la magnitudo 2.0, ma una di 3.0 alle 5:40 del mattino, secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), avvertite in Toscana e in Emilia-Romagna. Come dichiarato dal sindaco, Tommaso Triberti, in tanti hanno preferito dormire fuori casa, chi in tenda e chi in auto.

Sciame sismico nella notte

Dallo scoccare della mezzanotte di martedì 19 settembre alle 7:46, a Marradi si sono registrate 28 scosse.

Quasi tutte sotto magnitudo 2.0, con l’apice dello sciame sismico alle 5:40: scossa di magnitudo 3.0 a 5 chilometri a est della cittadina, a una profondità di 8 chilometri.

Fonte foto: ANSA La Protezione civile durante l’allestimento, in una palestra della scuola media a Marradi, di decine di brandine per ospitare alcuni residenti contrari a dormire nelle proprie abitazioni dopo le scosse di terremoto

Scuole chiuse anche oggi

In via precauzionale, in molti Comuni dell’area – tra cui Marradi – le scuole resteranno chiuse anche oggi, in attesa della conclusione dei rilievi alle strutture pubbliche e private.

Le dichiarazioni del sindaco di Marradi

Il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, ha spiegato che dopo la serie di scosse di terremoto “si vive in stato di allerta” e che “in tanti hanno dormito fuori di casa: 15-20 nella palestra allestita ieri con le brandine, gli altri chi in auto, chi in tenda o in camper”.

“C’è preoccupazione” prosegue il sindaco, spiegando poi che “si continuano le verifiche e si sta cercando di tornare alla normalità. Al momento le verifiche sugli edifici scolastici hanno dato esiti rincuoranti”.

La scossa più forte sin qui registrata nelle ultime ore resta quella di lunedì 18 settembre, magnitudo 4.9.