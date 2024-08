Schianto in moto contro un palo della luce a Forlì: Andrea Dal Boni morto il giorno prima del suo compleanno

Tragedia in via Montaspro a Forlì, dove un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale. Andrea Dal Boni, che avrebbe festeggiato il 70esimo compleanno il giorno seguente, era in sella a una Triumph Bonneville di grossa cilindrata quando ha perso il controllo del mezzo: lo schianto fatale contro un palo della luce all’altezza del civico 60 è avvenuto a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

Schianto in moto, morto un 69enne di Forlì

Come riporta Il Resto del Carlino, Dal Boni aveva trascorso gli ultimi momenti della sua vita al Big Bar, un locale che frequentava abitualmente insieme ad alcuni amici.

La tragedia si è verificata il 3 agosto alle 11, mentre l’uomo stava rientrando a casa.

Preoccupata dal suo ritardo e dall’impossibilità di rintracciarlo al telefono, la moglie ha deciso di percorrere la strada dal bar fino a casa per cercarlo, accompagnata dal fratello Giuseppe Zanca, noto musicista forlivese e cognato della vittima. La donna si è così imbattuta nella drammatica scena dell’incidente.

La dinamica dell’incidente

Le prime ricostruzioni della polizia locale indicano che Dal Boni avrebbe urtato il marciapiede a destra, perdendo così il controllo della moto, che è finita nella corsia opposta e si è schiantata contro un palo della luce sulla sinistra della strada.

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente da alcuni presenti che hanno assistito all’incidente.

Sul luogo si è precipitata un’ambulanza e, nonostante fosse stato allertato anche l’elisoccorso, quest’ultimo non è riuscito ad atterrare a causa del maltempo.

Nonostante i tentativi di stabilizzare il motociclista, per il settantenne non c’è stato nulla da fare. La polizia locale ha effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.

L’altra tragedia sulla A14

Questo tragico evento segue di poche ore un altro lutto per la comunità forlivese.

Il 2 agosto, infatti, due coniugi ottantenni, Giancarlo Briganti e Rita Marcheselli, noti psicologi, hanno perso la vita in un incidente stradale sull’A14.