A14, due morti nell'incidente tra Imola e Faenza: traffico bloccato in autostrada, code lunghe chilometri

Un violento incidente si è verificato sull’autostrada A14, tra Imola e Faenza: tre i veicoli coinvolti nello scontro, nel quale sono morte anche due persone, marito e moglie. Chiuso il tratto autostradale per diverse ore, con la conseguente formazione di code lunghe diverse chilometri.

L’incidente sulla A14 tra Imola e Faenza

Nella tarda mattinata di oggi – venerdì 2 agosto 2024 – poco prima delle ore 13, un violento incidente è avvenuto all’altezza del km 47 dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Imola e Faenza, in direzione Bologna.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, lo scontro ha coinvolto tre veicoli, due mezzi pesanti e un’automobile, ma la dinamica è ancora da ricostruire nei dettagli.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dell’autostrada A14, tra Imola e Faenza, nella quale si è verificato un incidente tra due mezzi pesanti e un’auto, in seguito al quale sono morte due persone

Secondo le prime ricostruzioni l’automobile, con a bordo una coppia di anziani, sarebbe rimasta incastrata tra i due mezzi pesanti che erano venuti a collisione tra di loro, finendo schiacciata in mezzo ai camion.

L’arrivo dei soccorsi

In seguito all’incidente, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia stradale di Bologna Sud, il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia.

Gli operatori sanitari giunti sul posto non hanno potuto però far nulla per le due persone che erano a bordo dell’automobile e che sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco, Giancarlo Briganti e Rita Marcheselli, entrambe di 80 anni. I due anziani, marito e moglie, sono con molta probabilità morti sul colpo.

Illese le persone a bordo dei mezzi pesanti, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti né feriti. È stato però necessario chiudere la tratta per permettere le operazioni di soccorso e di rilievo.

Tratta chiusa, diversi chilometri di coda

Gli operatori di Autostrade per l’Italia e le Forze dell’Ordine hanno dovuto chiudere la tratta nella quale è avvenuto l’incidente, sia per permettere al personale medico di operare in sicurezza, sia per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

La chiusura della tratta tra Imola e Castel San Pietro, prima parziale e poi totale, ha però causato un aumento del traffico, che in poco tempo ha formato delle code lunghe fino a 7 chilometri.

A chi viaggia in direzione di Bologna, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Faenza e rientrare alla stazione di Castel San Pietro dopo aver percorso la viabilità ordinaria.