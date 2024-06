Schianto frontale tra auto e moto fra Ragusa e Modica: morti marito e moglie, ferita la conducente della Clio

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Marito e moglie sono morti sulla strada tra Ragusa e Modica a causa di uno schianto frontale della loro moto contro un’auto nella notte tra ieri, sabato 8 giugno, e oggi domenica 9 giugno. La conducente dell’auto, una Renault Clio, è rimasta ferita ed è ora sotto osservazione in ospedale.

Schianto frontale tra auto e moto sulla strada che collega Ragusa e Modica

Nella notte tra ieri, sabato 8 giugno, e oggi domenica 9 giugno si è verificato uno schianto frontale tra auto e moto sulla strada che collega Ragusa e Modica.

Stando a quanto riporta RagusaOggi l’impatto, avvenuto poco dopo il ponte Costanzo, ha coinvolto una Renault Clio guidata da una ragazza di 28 anni e una moto su cui viaggiavano due coniugi, che secondo BlogSicilia sarebbe una CF 700.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La strada che collega Ragusa e Modica

Entrambi i membri della coppia di motociclisti sono rimasti vittima del tremendo scontro con la vettura, mentre la conducente della Clio, di Modica, è rimasta ferita.

Morti marito e moglie di 57 e 53 anni a bordo della moto

Le vittime dell’incidente erano marito e moglie, Giovanni Cascone e Angela Polizzi, rispettivamente di 57 e 53 anni, che viaggiavano a bordo della loro moto al momento dello schianto.

I due, entrambi docenti di musica, stavano tornando da una serata trascorsa nella località di Scicli, dove avevano incontrato alcuni amici musicisti.

Angela Polizzi insegnava a Comiso, mentre Giovanni Cascone suonava il trombone, secondo quanto scrive RagusaNews.

La ragazza di 28 anni alla guida della Renault Clio coinvolta nell’incidente è rimasta ferita ed è, come riporta La Sicilia, al momento sotto osservazione all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

L’intervento delle autorità e il cordoglio della comunità

Sul posto sono accorsi i carabinieri per effettuare i rilievi di rito e per la ricostruzione della dinamica dell’impatto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e per i soccorsi.

“La comunità di Puntarazzi piange due amici veri e sinceri”, si legge in un post di cordoglio su Facebook. “Un terribile incidente se li è portati via stanotte, privando i figli Stefano e Leonardo, dei due amati genitori. La comunità di Puntarazzi di perde due colonne portanti”.

