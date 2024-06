Terribile incidente stradale tra 4 auto a Sistiana vicino Trieste: un morto e diversi feriti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Drammatico incidente stradale a Sistiana, frazione del comune sparso di Duino-Aurisina, facente parte dell’ex provincia di Trieste. Nel pomeriggio di sabato 8 giugno, quattro mezzi si sono scontrati.

Tragico il bilancio: un morto e diverse persone rimaste ferite. In totale sono stati 10 i soggetti coinvolti nel sinistro.

Trieste, incidente frontale a Sistiana: un morto e diverse persone ferite

La tragedia, secondo le prime informazioni emerse, si è verificata poco prima delle 16, all’incrocio tra la ex statale 202 e la strada che scende verso la baia.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Da quanto si apprende finora, c’è stato un violento frontale causato da un’auto che verosimilmente viaggiava ad alta velocità e si è scontrata con un mezzo che avanzava nella corsia opposta. La carambola avrebbe poi coinvolto altri due veicoli.

I soccorsi

Immediatamente è stata attivata la procedura di maxi emergenza da parte della Sores Fvg.

Sul posto si è precipitato l’elisoccorso, oltre alle ambulanze con a bordo i sanitari del 118, gli uomini dei carabinieri e quelli della polizia stradale.

I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti per definire con esattezza la dinamica dell’incidente. Nella zona si segnalano forti rallentamenti al traffico.

Incidente mortale anche a Brindisi, morta una giovane di 21 anni

Poche ore prima dei fatti di Sistiana, si è verificato un altro incidente mortale sulle strade italiane.

A Brindisi, un’auto con a bordo due giovani donne si è ribaltata sulla strada litoranea in direzione nord. Deceduta, purtroppo, una 21enne, non è in pericolo di vita la ragazza di 23 anni che viaggiava con lei.

Il drammatico incidente è avvenuto attorno alle ore 12:20. Il mezzo su cui viaggiavano le due giovani, una Lancia, è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco.