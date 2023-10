Schianto frontale auto-moto nella notte a Roma, muore 33enne: forse un colpo di sonno dell'autista della Smart

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ancora una giovane vittima sulla strada. Nella notte tra venerdì e sanato un motociclista di 33 anni è morto in seguito allo scontro con una Smart. L’incidente mortale è avvenuto a Roma. Sono ancora da chiarire le cause esatte dello schianto frontale, ma non si esclude la possibilità che il guidatore dell’auto abbia sbandato a causa di un colpo di sonno.

Lo scontro frontale nella notte

Il sinistro è avvenuto nelle prime ore di sabato 28 ottobre. Erano circa le 2 di notte, infatti, quando la moto guidata dal 33enne Alessandro Cantafio si è scontrata con una Smart.

L’incidente si è verificato in via del Mare, esattamente tra i quartieri Giano e Vitinia. Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Roma Today‘, si sarebbe trattato di uno scontro frontale.

Fonte foto: tuttocittà.it La zona di Roma, in via del Mare, dove si è verificato l’incidente

Il giornale, infatti, scrive che il 33enne a bordo della sua moto Morini stava procedendo in direzione Acilia. La Smart, invece, stava andando in direzione Roma: alla guida c’era un ragazzo di 23 anni.

Il 33enne sarebbe morto sul colpo

L’impatto sarebbe stato violento al punto che il giovane centauro sarebbe morto sul colpo. La sua salma è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata.

Il ragazzo alla guida della Smart, invece, non avrebbe riportato gravi conseguenze in seguito allo schianto frontale, ma sarebbe stato comunque condotto in ospedale per essere sottoposto ad alcuni accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per condurre i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.

Dopo l’incidente la strada sarebbe rimasta chiusa al traffico per oltre quattro ore in entrambi i sensi di marcia. Il traffico, infatti, è tornato regolare solo intorno alle 6:30.

Si ipotizza un colpo di sonno per l’autista della Smart

Al momento sarebbero ancora da accertare le cause del terribile incidente in cui ha perso la vita il 33enne Alessandro Cantafio.

‘Roma Today‘, però, spiega che – stando a quanto emerso dai primi rilievi effettuati – un’ipotesi potrebbe essere quella di un colpo di sonno del guidatore della Smart.

È possibile, quindi, che il giovane sia stato colto dalla stanchezza e abbia perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta per poi schiantarsi contro la moto del 33enne.

Nella stessa giornata un altro incidente mortale si è verificato a Mottola, in provincia di Taranto, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita finendo con la sua auto in una scarpata: per cause non ancore chiare la vittima avrebbe perso il controllo del veicolo.