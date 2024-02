Schianto fra moto e auto a Fiumicino vicino Roma: morto centauro 24enne nell'incidente, traffico nel caos

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un uomo di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi, giovedì 15 febbraio, lungo la via Aurelia a Fiumicino, nel litorale della provincia di Roma. La vittima viaggiava su una moto e si sarebbe scontrato con una vettura, con le circostanze esatte dell’incidente che sono ancora in fase di accertamento. L’impatto è avvenuto tra i chilometri 31 e 32 della strada, e nonostante l’intervento del personale sanitario, il giovane è deceduto sul posto. I carabinieri della stazione di Ladispoli sono presenti per i rilievi, mentre si registrano disagi alla circolazione con traffico e code lungo la via Aurelia.

Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 13.45 sulla via Aurelia, in zona Palidoro e in prossimità di una stazione di rifornimento. La vittima è un 24enne originario di Cerveteri, la cui identità non è stata nota.

L’incidente avrebbe coinvolto una moto, su cui viaggiava il giovane deceduto, e una macchina, ma le cause esatte sono ancora in fase di accertamento. L’impatto è avvenuto tra i chilometri 31 e 32 della via Aurelia nel Comune di Fiumicino. Fonte foto: Tuttocittà

L’incidente è avvenuto in zona Palidoro su via Aurelia, nel Comune di Fiumicino, provincia di Roma I soccorsi Nonostante l’intervento del personale sanitario, arrivato in ambulanza per soccorrere il giovane, purtroppo il 24enne è deceduto sul posto.

I carabinieri della stazione di Ladispoli sono giunti sul luogo dell’incidente per condurre gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. A causa dell’incidente, si sono verificati disagi alla circolazione, con traffico e code lungo la via Aurelia, in entrambi i sensi di marcia.

Anno nero per gli incidenti a Roma

Il 2024 non è iniziato con le migliori premesse per quanto riguarda gli incidenti stradali nell’area di Roma, un trend purtroppo anticipato da ben 3 incidenti nei primi tre giorni dell’anno. Alcuni giorni fa l’ennesimo, in zona Tivoli, con il 74enne Valter Scalambretti investito da un tir lungo la via Tiburtina.

Nonostante il trasferimento d’urgenza all’ospedale Policlinico Umberto I di Roma, l’uomo era infatti deceduto pochi giorni dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente del tir, un 43enne toscano, aveva prestato i primi soccorsi, ma il 74enne era stato trovato privo di sensi e in condizioni critiche.