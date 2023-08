Schiacciato da una pala meccanica in un maneggio di Viagrande vicino Catania: operaio 25enne muore sul lavoro

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Rimane schiacciato da una motopala contro un muretto a Viagrande, in provincia di Catania. È l’ennesima tragedia sul posto di lavoro che, questa volta, vede come vitta un ragazzo di appena 25 anni. Si tratta di Alin Telianu, morto sul colpo in seguito all’incidente avuto mentre svolgeva il suo turno di lavoro all’interno di un maneggio.

Gli ultimi istanti di vita nel maneggio di Viagrande

I fatti risalgono a martedì 22 agosto, ma la notizia del tragico decesso è arrivata solo a distanza di giorni, dopo che gli inquirenti che indagano sulla vicenda hanno preso visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del maneggio.

Il 25enne Alin Telianu lavorava all’interno di un maneggio di Viagrande, in provincia di Catania e al confine con la frazione di Lavinaio.

Viagrande, in provincia di Catania, dove si trova il maneggio in cui è morto il 25enne

È lì, nel luogo in cui il giovane lavorava da anni, che si sono consumati gli ultimi istanti di vita del 25enne su cui i carabinieri di Acireale indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’incidente all’inizio del turno di lavoro

Le indagini si concentrano sul lasso di tempo in cui sarebbe avvenuto l’incidente mortale: tra le 6:45 e le 7:30 della mattina del 22 agosto

Le prime ricostruzioni riportate dai giornali locali fanno riferimento a quanto i militari avrebbero visionato dopo il sequestro delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del maneggio di Viagrande.

Le immagini in questione, però, non immortalano il terribile incidente sul lavoro. Dai filmati, infatti, è possibile vedere solo Alin Telianu alla guida di una pala meccanica.

Sono le 6:45 e il 25enne sta entrando nel cancello del maneggio per iniziare il suo turno di lavoro. Poco dopo sarebbe morto schiacciato dal mezzo contro un muretto.

I colleghi ritrovano il corpo schiacciato dalla motopala

Dopo quell’immagine, le telecamere non restituiscono più nulla. La giovane vittima, infatti, è sparita dall’inquadratura che non copre il muretto contro il quale è stato ritrovato il corpo del 25enne.

Le immagini successive, infatti, immortalano i volti sconvolti dei colleghi di Alin. Sono le 7:30 e gli altri dipendenti del maneggio hanno appena visto il 25enne schiacciato al muro da una motopala.

A quel punto sono stati chiamati i soccorsi del 118 che, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane lavoratore. Adesso, si attende l’autopsia sulla salma. Solo dopo il corpo di Alin Telianu potrà essere restituito alla famiglia, in Romania, per i funerali.

Il giorno prima, lunedì 21 agosto, un altro incidente sul lavoro si è verificato a Pistoia dove un 46enne è caduto dal tetto di un capannone. L’operaio, in questo caso, si è salvato riportando fratture multiple in seguito alla caduta.