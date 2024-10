Scappa dai carabinieri con lo scooter rubato a Roma, si schianta contro il muro: 17enne morto, era senza casco

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un 17enne è morto in seguito a un incidente a bordo di uno scooter. I fatti risalgono a lunedì 7 ottobre, quando il giovane si è dato alla fuga e ha perso il controllo del veicolo su due ruote. Questo, al momento dell’arrivo dei carabinieri, è risultato rubato. Edoardo Clementi non aveva precedenti con la giustizia. Al momento della fuga dalla volante, si trovava su via Riva Ostiense a Roma insieme a un altro ragazzo non ancora identificato.

Incidente in scooter rubato a Roma

Lunedì 7 ottobre si è verificato un tragico incidente: un 17enne ha perso la vita a bordo di uno scooter. Il fatto è accaduto a Roma, lungo via Riva Ostiense, nelle ore pomeridiane.

Il giovane avrebbe fatto partire a gran velocità il mezzo per darsi alla fuga, ma ne ha perso il controllo, finendo contro un muro.

Scooter rubato a Roma: 17enne in fuga dai carabinieri muore in incidente stradale

Da subito le condizioni sono apparse gravi: Edoardo non indossava il casco. Trasportato in ospedale in codice rosso, è deceduto dopo poco. Il drammatico evento è stato interamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

La ricostruzione dei carabinieri

La ricostruzione dei fatti è stata resa nota dopo le prime verifiche. Sembra che Edoardo, insieme a un altro ragazzo, si siano accorti dell’auto dei carabinieri mentre erano in sella al mezzo fermo lungo via Riva Ostiense.

Presi presumibilmente dall’ansia di essere scoperti sul veicolo rubato, i due hanno agito in maniera molto differente. Il giovane con il casco si è allontanato, mentre il 17enne che ha perso la vita ha tentato la fuga a bordo dello scooter Sh 125.

I carabinieri hanno fatto inversione e seguito Edoardo, che nel frattempo aveva già perso il controllo del veicolo a due ruote e risultava riverso a terra in gravi condizioni.

Chi era Edoardo Clementi

Edoardo Clementi, una delle ultime giovani vittime della strada (dopo il centauro 17enne a Levante vicino Bergamo), era uno studente di 17 anni. Non aveva precedenti con la giustizia e non era sospettato del furto dello scooter.

Al momento dell’incidente, il giovane non era più in compagnia di un coetaneo visto dai carabinieri poco prima. Si cerca il giovane.

Gli amici e i conoscenti di Clementi che lo seguivano sui social hanno lasciato diversi commenti di cordoglio, come “Riposa in pace mister” o “Mi mancherai per sempre”.