Scanzi critica Morgan per i commenti omofobi a Selinunte ma lui replica: "Immaturo. Ce l'hai con me da anni"

Continua la polemica intorno al concerto di Morgan. Questa volta il cantautore attacca Andrea Scanzi, dopo che quest’ultimo aveva ricondiviso il video della serata sui social criticandolo. Morgan parla di “diffamazione” e di un attacco continuo alla propria arte.

Il post di Scanzi

Di recente il giornalista Andrea Scanzi aveva condiviso sul suo profilo un lungo video in cui ripercorreva l’ultima polemica nei confronti di Morgan.

Il cantautore era stato fortemente criticato per le sue parole contro il pubblico durante un concerto sul palco di Selinunte.

Il titolo del video è già eloquente: “Morgan è questa roba qua: non stupitevi“.

“Morgan è un distruttore di tutto quello che tocca e gli si perdona praticamente ogni cosa. Se ogni volta che apri bocca dici cose inaccettabili, prima o poi il problema si deve porre” ha aggiunto poi Scanzi, in riferimento all’accaduto, ma anche a occasioni passate, come gli sfoghi a Sanremo o X-Factor.

“Quando usi l’insulto f-puntato significa che sei omofobo. Quello è qualcosa che avevi dentro. Quell’insulto lì è traditore perché è l’idea patriarcale vecchia che sancisce l’insulto massimo dell’uomo vero nei confronti dell’uomo finto. Ecco perché non sei perdonabile” ha aggiunto il giornalista.

Poi, ha raccontato un’occasione di scontro tra i due: “Mi scontrai con lui perché ebbe la maleducazione infinita di attaccare la famiglia Battiato, perché avevano messo sulla lapide il nome vero: Francesco Battiato”.

L’attacco di Morgan

La replica di Morgan è arrivata molto presto sul suo profilo Instagram.

In un video, il cantautore ha dichiarato: “Sei liberissimo di parlare male della mia musica, ma non ne parli se non vieni ai concerti. È scorretto”.

Secondo Morgan, “sono molti anni che questo signore, con estremo disprezzo, parla di me. Non gradisce, evidentemente, ce l’ha su con me. È legittimo, è normale”.

“Il giornalista può avere benissimo, come è giusto che sia, la libertà di esprimere la sua opinione su quello che sente e che vede per quanto riguarda i prodotti che ci sono sul mercato: film, libri, dischi. È liberissimo. Non è libero, però, di insistere”. E poi: “Questa cosa è immatura. Metti la testa a posto.”

Il video, a sua detta, sarebbe “diffamazione” e “lui fa questo e con ostinazione. Non è che sta esprimendo un’opinione verso un oggetto di arte, lui ci tiene a convincere il pubblico che io non valgo come artista. È scorretto”.

Il concerto a Selinunte

In occasione di un concerto a Selinunte del 26 agosto, Morgan è esploso contro il pubblico del Festival della Bellezza interrompendo il concerto e rispondendo alle critiche di una parte del pubblico, lasciandosi però andare anche a insulti di stampo omofobo.

“No, io non canto per voi perché siete antipatici – ha detto sul palco – Io non canto per gente così. Fate ridere, siete proprio stupidi. La società, la gente come voi, è una me*da. State zitti, basta, avete rotto il ca**o. Ho dei sentimenti, cog***ni!”.

Poi gli attacchi ai colleghi – “Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez!” – e il commento omofobo: “Vai a fare in cu*o, froc*o di mer*a”.