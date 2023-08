Insulti omofobi di Morgan durante il concerto a Selinunte: "Avete rotto", ora rischia il posto a X-Factor?

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Morgan non è nuovo a sfuriate, ma l’ultima potrebbe costargli cara. Il cantante è infatti esploso contro il pubblico del Festival della Bellezza di Selinunte, interrompendo il concerto e rispondendo alle critiche di una parte del pubblico, lasciandosi però andare anche a insulti di stampo omofobo.

Il video di Morgan che insulta il pubblico è virale

Di Marco Castoldi, in arte Morgan, si ricorderà per sempre quando ha cambiato il testo della sua canzone in gara a Sanremo per attaccare il suo compagno Bugo sul palco di Sanremo 2020, ma se in quel caso il gesto poteva passare come vezzo artistico di un’artista particolarmente estroverso, quanto accaduto ieri 26 agosto a Selinunte difficilmente sarà perdonato.

Il cantante si è esibito alla fine del Festival organizzato nella cittadina in provincia di Trapani, il parco archeologico più esteso d’Europa. Da programma, c’era una lezione-concerto dal titolo “Battiato, segnali di vita e di arte”, ma a quanto pare una parte del pubblico non stava gradendo la sua performance.

“Fr*** di m****” #Morgan nella bufera dopo aver utilizzato insulti omofobi in concerto Ora rischia l’espulsione da #XF2023 pic.twitter.com/tURwNlhf1R — Boomerissima (@Boomerissima) August 27, 2023

Morgan ha interrotto subito il concerto e ha iniziato a rivolgersi malamente ad una persona in particolare: “Cosa venite a fare? Fate ridere, andatevene. Perché devo andarmene io? Io sono il musicista più bravo che puoi vedere in questo momento. Sei un pazzo se mi vieni a criticare”. Poi, la situazione è degenerata.

Insulti omofobi di Marco Castoldi a Selinunte

Come riportato dal Giornale di Sicilia e testimoniato da numerosi video postati sui social da diversi utenti e pagine, a scatenarlo sarebbe stata la richiesta da parte di quella persona di suonare brani di Battiato, cui la serata era dedicata.

Durante il battibecco, Morgan ha perso le staffe: “No, io non canto per voi perché siete antipatici. Io non canto per gente così, sia chiaro – ha iniziato a dire, per poi continuare – Fate ridere, siete proprio stupidi. La società, la gente come voi, è una me*da. State zitti, basta, avete rotto il ca**o. Ho dei sentimenti, cog***ni!”.

Poi ha proseguito tirando in ballo alcuni colleghi (“Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez!”) e quindi il momento che potrebbe costargli car: “Vai a fare in cu*o, froc*o di mer*a“. Parole accolte molto male dal pubblico e che potrebbero costargli care.

Morgan, forse capendo in quel momento di averla fatta grossa, ha provato poi a stemperare con alcune frasi (“Per non fare la parte di quello che dà ragione a lui, vi faccio vedere quanto nobile io sia” e “È bella questa scena vero? A me non disturba, sono abituato a cose più gravi”), per poi tornare all’attacco: “Hai una faccia da schiaffi, a metà tra Aldo Grasso e uno che ride quando deve prendere gli schiaffi”.

Adesso rischia il posto da giudice a X-Factor?

Quanto accaduto a Selinunte potrebbe avere pesanti ripercussioni sul suo prossimo futuro professionale. A maggio Morgan è stato annunciato di ritorno a X-Factor come giudice, ma un insulto omofobo come quello lanciato dal palco potrebbe cambiare le cose.

Sky è probabilmente meno severa della Rai per quanto riguarda il codice etico di condotta, ma non sarà probabilmente piaciuto il riferimento a Fedez, suo collega proprio nel talent musicale arrivato alla diciassettesima edizione.

A rischio c’è anche e soprattutto StraMorgan, lo show condotto da Marco Castoldi sulla Rai. La dirigenza di Viale Mazzini ha già dimostrato di non aver timore a usare il pugno pesante in caso di condotte non in linea con il codice etico dell’azienda e per questo non stupirebbe nessuno se venisse sospeso.