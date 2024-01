Sbanda e si schianta contro un muro sulla statale a Pratola Serra vicino Avellino: muore donna di 62 anni

Giornalista professionista, si occupa di attualità e politica parlamentare seguendo i lavori di Camera e Senato. Laureato in Giurisprudenza, muove i primi passi nel giornalismo scrivendo di cronaca e politica in Puglia per poi collaborare con alcune testate nazionali.

Perde il controllo dell’auto, si schianta contro un muro e muore tragicamente. È quanto accaduto nella serata di sabato 27 gennaio in provincia di Avellino, precisamente nel territorio comunale di Pratola Serra dove una donna di 62 anni ha perso la vita a bordo della sua auto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Perde il controllo sulla strada statale

Erano circa le 21.20 di sabato 27 gennaio quando è scattato l’allarme. I vigili del fuoco, infatti, si sono mobilitati intorno a quell’ora per raggiungere il punto in cui era stato segnalato un grave incidente.

Il sinistro mortale si è verificato sulla strada statale 7 via Nazionale delle Puglie, a Pratola Serra (in provincia di Avellino).

Pratola Serra, in provincia di Avellino, dove è avvenuto l'incidente mortale

L’incidente, per la precisione, è avvenuto a ridosso dello stabilimento Fca. È lì che la vettura guidata dalla 62enne ha prima sbandato per poi finire contro un muro che delimita la carreggiata.

L’urto contro il muro fatale per la 62enne

Nell’urto la donna ha perso la vita. L’arrivo dei sanitari del 118 non è servito ad altro se non a constatarne il decesso.

Sul posto, anche i carabinieri di Avellino che hanno proceduto a effettuare i rilievi di rito per ricostruire la dinamica del sinistro mortale.

Stando alle informazioni disponibili, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Nell’impatto, infatti, non sarebbe stato coinvolto nessun altro veicolo.

La vettura guidata dalla 62enne – come anticipato – avrebbe sbandato lungo la strada statale. Resta da comprenderne le cause.

La scia di sangue degli incidenti stradali

Le vittime per incidenti stradali in Italia continuano ad essere troppe. Il sinistro avvenuto a Pratola Serra, infatti, è solo uno degli ultimi in ordine di tempo.

Qualche ora prima, ad esempio, un altro incidente mortale si è verificato a L’Aquila dove un uomo di 73 anni ha perso la vita in un violento schianto tra due vetture: nel bilancio si conta anche un ferito grave.

In tutto il 2023 gli incidenti mortali sulle strade italiane sono stati 449 per un totale di 495 vittime. Si tratta, tuttavia, di numeri al ribasso rispetto all’anno precedente: nel 2022, infatti, i sinistri mortali sono stati 521.