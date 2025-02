Satispay introduce le commissioni sui pagamenti digitali sotto i 10 euro: la critica di Assoutenti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Satispay non sarà più il baluardo dei micro pagamenti gratuiti: nel 2025 arrivano anche per la popolare app le commissioni dell’1% su tutti i trasferimenti di denaro. La decisione ha generato critiche, con gli utenti che minacciano di abbandonare lo strumento ora che non sarà più gratis. Sul caso è intervenuta anche Assoutenti, che ha chiesto di rivedere la misura.

Commissioni sui pagamenti Satispay, cosa cambia

La data spartiacque per le commissioni Satispay sarà il 1 aprile 2025 (e no, non sarà il tradizionale “pesce”): da questo giorno è prevista l’applicazione di una tariffa dell’1% su ogni trasferimento di denaro effettuato tramite la sua piattaforma.

La nuova politica interesserà qualsiasi somma scambiata, anche irrisoria, rappresentando una svolta rispetto alla precedente assenza di costi per le transazioni tra privati.

Fonte foto: ANSA

Andrea Dalmasso, fondatore e Ceo di Satispay

Cos’è Satispay e perché viene criticata

Satispay, realtà tutta italiana, nasce come applicazione di pagamento digitale che permette di trasferire denaro e effettuare acquisti senza bisogno di carte di credito o debito, basandosi su un sistema indipendente dai circuiti tradizionali, collegando direttamente il conto bancario dell’utente all’app.

Grazie alla sua semplicità e ai costi ridotti per gli esercenti, l’app è diventata popolare proprio per i pagamenti nei negozi fisici, online e tra privati.

La decisione di introdurre commissioni dell’1% ha spiazzato gran parte degli utilizzatori, nonché gli esperti del settore. Si sottolinea in particolare come la scelta rappresenti un passo indietro, considerando la concorrenza di altre piattaforme di pagamento digitale e bonifici istantanei gratuiti, che offrono alternative senza costi aggiuntivi.

Assoutenti contraria alla scelta di Satispay

“Satispay ha avvisato i propri clienti dell’introduzione di una commissione dell’1% anche per i pagamenti nei negozi fisici al di sotto dei 10 euro, soglia fino ad oggi esentata da balzelli” ha spiegato Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, che ritiene la decisione un errore penalizzante per tutti.

Per l’associazione, quello di offrire la possibilità di pagare micro cifre senza corrispondere commissioni aveva favorito la diffusione dello strumento fra cittadini e piccole realtà.

“Ora, con l’introduzione delle commissioni anche per i pagamenti sotto i 10 euro, si rischia di colpire proprio quei soggetti che più hanno bisogno di strumenti di pagamento digitali accessibili ed economici”.

Assoutenti ha chiesto di rivedere la mossa, possibile rischio per l’uso del cashless. “Chiediamo a Satispay di rivedere questa decisione e di valutare soluzioni alternative che non gravino sui consumatori e sulle piccole attività commerciali” ha dichiarato Melluso, aprendo alla possibilità di rivolgersi alle autorità per tutelare gli utenti e le regole di concorrenza nel settore.