Saronno sotto la grandine con le strade inondate d'acqua per la furia della pioggia e del vento

Continua l’estate degli eventi climatici estremi: mentre la maggior parte della Penisola boccheggia per ondate di calore che in certe zone lambiscono i 40 gradi, alcune aree del Nord vengono funestate dal maltempo. Dopo il Cadore, dove vento, pioggia e grandine hanno scoperchiato tetti e abbattuto alberi, ora è la volta di Lombardia e Piemonte.

A Saronno grandine extra-large

Nel Varesotto decine di richieste di intervento hanno raggiunto la centrale operativa dei vigili del fuoco per allagamenti nei locali seminterrati, per alberi caduti e per infiltrazioni dai tetti.

I tetti di due abitazioni sarebbero stati colpiti da un fulmine che ha innescato un incendio, riporta l’Ansa.

Il territorio di Saronno è stato funestato dal vento, dalla pioggia e da chicchi di grandine grandi mediamente come palline da golf.

Ma non sono mancati anche chicchi di grandine ancora più grandi con diametri sui 7 centimetri, praticamente delle palline da tennis, che alcuni cittadini hanno postato sui social network a futura memoria.

Oltre alla sassaiola di ghiaccio, che ha causato ingenti danni, in pochi minuti le strade sono diventate impraticabili a causa dell’acqua.

A Gerenzano la grandine ha imbiancato le strade.

A Solaro, in pieno giorno, il cielo è diventato buio e il Comune è stato costretto a ad attivare l’illuminazione pubblica.

Questa la situazione nei dintorni di Saronno, mente in 21 città le previsioni meteo danno caldo da bollino rosso.

Fonte foto: ANSA A sinistra una foto proveniente dall’Astigiano, a destra chicco di grandine fotografato nel Mantovano.

Ondata di maltempo nel Mantovano

Si sposta dunque la perturbazione che solo una manciata di ore prima ha funestato il Mantovano.

Anche questa parte del territorio lombardo è stata bersagliata da vento, pioggia e grandine fuori misura. Ingenti i danni alle colture, al verde urbano, alle auto, ai tetti e ai pannelli solari.

Danni a Porto Mantovano, Curtatone, Borgo Virgilio, Castel Goffredo, Medole, Goito, Marmirolo, Serravalle a Po, Ostiglia, Revere e Villa Poma, Poggio Rusco e Sermide.

Il maltempo si sposta verso il Piemonte

Ma il maltempo continua a spostarsi: ad essere colpita dalla grandine oggi è anche la provincia di Asti in Piemonte.

Danni, in particolare, a Castelnuovo Don Bosco e Moncucco Torinese.