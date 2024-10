Sara Centelleghe uccisa a Costa Volpino, il papà in tv: "Cuore strappato, non possono sempre passarla liscia"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il padre di Sara Centelleghe, la 18enne uccisa notte tra il 25 e il 26 ottobre a Costa Volpino, è intervenuto in tv. “Bisogna fare qualcosa, è ora di finirla, non può sempre andare avanti così, non possono sempre passarla liscia”, ha detto Vittorio Centelleghe in collegamento telefonico con la trasmissione di Rai 1 Storie Italiane.

Omicidio di Costa Volpino, arrestato un 19enne

“È una questione di cultura che è sbagliata: bisogna cominciare dall’inizio, da quando sono piccoli a fargli capire e a dire che le donne non vanno trattate così”, ha aggiunto l’uomo.

Per il delitto di Sara Centelleghe è stato fermato il 19enne di origine indiana Jashan Deep Badhan, che abita nello stesso palazzo della vittima. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, Sara è stata uccisa con circa trenta coltellate sferrate al viso e all’addome. Per questo il pm sta valutando l’aggravante della crudeltà per il 19enne.

Fonte foto: ANSA

L’interno del palazzo nel quale è avvenuto l’omicidio di Sara Centelleghe

Le parole del padre di Sara Centelleghe

“Ormai è all’ordine del giorno che viene uccisa una ragazza, una donna, senza motivo. Per niente, Perché? Sara è morta per cosa? Mia figlia per cosa è morta? Io mi chiedo questo: perché?”, ha detto Vittorio Centelleghe.

Queste le sue parole per ricordare la figlia uccisa: “Se c’era una brava al mondo questa era Sara. Era in casa che studiava, ma anche se fosse stata in giro non sono cose giustificabili, sono cose che non dovrebbero accadere mai”.

“Non c’è niente che mi possa ridare Sara. Non è solo violenza, ormai si uccide così, per il gusto di uccidere, secondo me, ed è impossibile. Mia figlia non aveva fatto niente era lì che stava studiando col pigiama di Hello Kitty con una sua amica, ha presente cosa vuol dire per me? Mi ha strappato il cuore”, ha aggiunto il padre di Sara Centelleghe.

La ricostruzione del delitto

In base a quanto ricostruito finora dai carabinieri, Sara si trovava nella sua casa di via Nazionale insieme a un’amica. Quest’ultima è uscita per prendere da bere in un distributore automatico e in quel momento l’assassino è entrato in casa e ha ucciso la 18enne.

Il corpo della giovane è stato trovato proprio dall’amica, che ha poi avvertito i vicini. Sabato mattina, poche ore dopo il delitto, i carabinieri hanno prelevato il 19enne indiano.

A quanto pare quest’ultimo avrebbe dovuto incontrare l’amica di Sara, ma una volta entrato nell’appartamento avrebbe scatenato la sua furia omicida. Nella mattinata del 29 ottobre Jashan Deep Badhan verrà interrogato. Il 19enne indiano ha confessato l’omicidio.