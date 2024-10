Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino uccisa da Jashan Deep Bashan: cos'ha detto agli inquirenti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Jashan Deep Badhan, 19 enne di origine indiana, ha confessato l’omicidio di Sara Centelleghe, la ragazza di 18 anni uccisa a colpi di forbici a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Il giovane agli inquirenti ha detto di essere “andato via di testa” ma di non sapere perché abbia ucciso la ragazza.

Omicidio di Sara Centelleghe, la versione di Jashan Deep Bashan

Non è ancora chiaro quale sia il movente dell’omicidio e cosa sia esattamente successo nell’abitazione al terzo piano del civico 124 di via Nazionale a Costa Volpino, dove Sara Centelleghe viveva con la madre.

Il 19enne arrestato dai carabinieri ha confessato agli inquirenti di aver ucciso la ragazza, senza però dire perché l’ha fatto.

Fonte foto: ANSA L’esterno dell’appartamento dove è avvenuto l’omicidio

Il legale del giovane, l’avvocato Fausto Micheli, ha dichiarato all’Adnkronos che Jashan Deep Badhan è molto provato e pentito.

Nel corso dell’interrogatorio ha confessato il delitto e ammesso di aver bevuto quella sera, negando invece il movente sessuale.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il giovane avrebbe detto di essere “andato via di testa“, ma di non sapere perché abbia aggredito Sara Centelleghe.

L’omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino

Sara Centelleghe, che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 9 novembre, è stata trovata morta in una pozza di sangue nel suo appartamento a Costa Volpino nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre.

Secondo quanto ricostruito, la giovane è stata uccisa con delle forbici, undici colpi al viso e al torace. Dopo il delitto il killer si è allontanato lasciando una scia di sangue e impronte ed è tornato a casa.

A lanciare l’allarme è stata un’amica di Sara, che stava passando la serata con lei ma che si era assentata per qualche minuto, stando al suo racconto, per andare a prendere qualcosa da bere a un distributore automatico a circa 150 metri dalla palazzina.

Le indagini e l’appuntamento con l’amica

Come riporta il Corriere della Sera, gli investigatori avrebbero però messo in dubbio la versione data dall’amica della vittima.

Jashan Deep Badhan vive nello stesso complesso residenziale di Sara Centelleghe, in un diverso edificio, ma la conosceva solo di vista. Era invece amico della ragazza che era con lei quella sera.

Secondo quanto ricostruito, i due quella sera si sarebbero scritti e dato appuntamento per vedersi.

Ma mentre lei era scesa con l’ascensore per attenderlo nel garage sotterraneo, in comune con l’edificio vicino, lui era salito nell’appartamento passando per le scale, senza incrociarsi.

Il 19enne sarebbe entrato, svegliando Sara che si era assopita. Tra i due sarebbe quindi scoppiata una lite, per motivi ancora da capire, il giovane avrebbe aggredito e colpito a morte la ragazza.