Omicidio Sara Centelleghe a Costa Volpino a Bergamo, c'è un fermo: i carabinieri portano in caserma un 19enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La piccola comunità di Costa Volpino, nella provincia di Bergamo, è stata sconvolta dal brutale omicidio di Sara Centelleghe. La ragazza, 18 anni, è stata uccisa a coltellate nella notte tra il 25 e il 26 ottobre nel suo appartamento di via Nazionale. Nelle prime ore del mattino, i carabinieri hanno fermato un giovane di origine indiana di 19 anni che vive nello stesso complesso di Sara, in un’ala adiacente del palazzo.

Omicidio Sara Centelleghe a Costa Volpino

Erano circa le 1:18 quando un’amica, rientrata in casa, ha scoperto il corpo di Sara Centelleghe riverso a terra con numerose ferite da taglio e ha lanciato l’allarme chiamando il 112. Purtroppo, i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le prime indagini sono scattate subito. La vittima viveva con la madre, che non era presente al momento dell’omicidio.

Fonte foto: ANSA

L’interno del palazzo in cui abitava Sara Centelleghe

Sara frequentava un istituto professionale sociosanitario a Lovere, ed era conosciuta come una ragazza tranquilla e premurosa, interessata al benessere e all’assistenza agli anziani e ai disabili.

Sulla scena del crimine sono intervenuti i Carabinieri di Clusone e il Nucleo Investigativo di Bergamo, sotto la guida del procuratore capo Maurizio Romanelli e del sostituto Giampiero Golluccio, impegnati in rilievi per raccogliere ogni indizio utile.

Il fermo del 19enne e le prime ammissioni

Secondo le fonti investigative, il ragazzo, portato in caserma per essere interrogato, avrebbe fornito le prime ammissioni in merito al delitto.

Nel suo appartamento, gli inquirenti hanno sequestrato borsoni contenenti vestiti e lenzuola, possibili elementi chiave per confermare il coinvolgimento del sospettato.

A insospettire gli investigatori sono state le tracce di sangue rinvenute sulle scale e sul pianerottolo, insieme a un’impronta di piede scalzo, indizi che suggeriscono una fuga frettolosa dall’abitazione della vittima.

Le ipotesi sul movente

Sebbene il movente resti ancora oscuro, gli inquirenti non escludono possibili legami con ambienti di degrado sociale della zona, ma stanno verificando le ipotesi.

Durante la mattinata, i carabinieri hanno ascoltato anche alcuni testimoni, tra cui una vicina di casa accorsa alle grida provenienti dall’appartamento di Sara e l’amica che si trovava con lei poco prima del delitto.

Le autorità al momento escludono che l’omicidio di Sara Centelleghe possa essere maturato in un contesto familiare, puntando l’attenzione sul passato recente della vittima e delle sue frequentazioni.