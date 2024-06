Non si placano le polemiche sulla rissa avvenuta alla Camera. Ieri sera, mercoledì 12 giugno, nel corso di Otto e mezzo, Michele Santoro ha proposto i test antidroga per i deputati che hanno aggredito Leonardo Donno del M5S.

Rissa alla Camera, Michele Santoro propone i test antidroga

In studio insieme alla conduttrice Lilli Gruber e al collega Beppe Severgnini, Santoro ha avuto parole dure per diversi esponenti della Lega.

In particolare, per gli aggressori di Donno il giornalista ha proposto due passaggi obbligati:

Quei deputati andrebbero cacciati dal Parlamento per un lungo periodo e sottoposti a dei test antidroga.

Il fondatore della lista Pace terra dignità ha detto poi che la rissa alla Camera “è inaccettabile” e che sapere se i deputati assumono o meno sostanze stupefacenti darebbe qualche certezza in più alla collettività.

L’attacco al capogruppo della Lega alla Camera

Gruber ha chiesto a Santoro cosa ne pensasse delle parole di alcuni esponenti leghisti che hanno tentato di ridurre l’aggressione a semplice dialettica parlamentare.

Per il giornalista “la cosa più grave” è quanto detto dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.

“Lui sostiene che quanto abbiamo visto fa parte della prassi parlamentare – ha attaccato Santoro – ma è ovvio che invece si tratta di qualcosa di indecoroso, che contrasta con quanto prescrive la nostra Costituzione“.

“L’aggressione è un gesto che si qualifica da solo”

L’aggressione a un deputato è, secondo Santoro, “un gesto che si qualifica da solo. La violenza con cui si sono scagliati contro Donno è incomprensibile“.

Non solo. “La violenza fisica è sempre e comunque un atto gravissimo – ha aggiunto il giornalista – ma in questo caso non si capisce nemmeno la motivazione visto che da parte di Donno non c’è stato alcun atto eccessivamente provocatorio”.

Insomma, la condanna di Santoro è netta e a suo parere gli aggressori di Donno andrebbero puniti in maniera esemplare.