Sanremo 2023, scoppia il doppio caso: giallo sulla lite Oxa-Madame e sulla bestemmia di Grignani, le smentite

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 non è immune alle polemiche e ai gialli nel dietro le quinte, tra critiche, presunti litigi e smentite. Mentre la kermesse va avanti, infatti, sui social si sono sollevate due polemiche che, nel giro di qualche minuto, sono state smentite.

Giallo sulla bestemmia di Grignani: la smentita

Dopo essere stato protagonista con un doppio gesto nel corso della sua esibizione, Gianluca Grignani è stato preso di mira dal popolo dei social. Al cantante milanese, che poco prima si era mostrato con la camicia con la scritta “No War”, è stata contestata una presunta bestemmia.

Abbracciato Amadeus dopo aver ricevuto gli iconici fiori di Sanremo, dalla bocca del cantante sarebbero uscite parole che in tanti avrebbero confuso con una bestemmia. Ma lo stesso 50enne, successivamente, ha smentito: “Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto ‘porto via’ prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa”.

Grignani, fortemente deluso da questa fake news, ha sottolineato: “É passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”.

Lite tra Anna Oxa e Madame? Cosa succede

Subito dopo, poi, è rimbalzata la notizia di una clamorosa lite nel dietro le quinte dell’Ariston. Due cantanti, inizialmente nominate “A. e M.”, si sarebbero lanciate bicchieri d’acqua colmi dopo una discussione, con parole pesanti volate tra le due.

Guardando la lista delle concorrenti in gara non è stato difficile decifrare quei nomi “in codice”, col pubblico social che ha quindi parlato di un clamoroso litigio tra Anna Oxa e Madame, che poco dopo si è esibita sul palco del Festival come se nulla fosse.

Lite Oxa-Madame, è fake

Appunto, come se nulla fosse perché effettivamente, fanno sapere le dirette interessate, non è successo proprio nulla. Si tratta infatti di una fake news rimbalzata nel dietro le quinte e in sala stampa, con le due che però non si sarebbero mai incrociate.

Dall’entourage di Madame è arrivata la secca smentita in quanto la cantante vicentina non solo “rispetta molto l’artista”, ma soprattutto “non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla”. Tra le altre cose, curiosità della kermesse, Anna Oxa “nel Fantasanremo è il capitano” di Madame.

Dalla Oxa, invece, un altro retroscena: la cantante non è all’Ariston, arriverà intorno alle 00.40 prima della sua esibizione.