Festival di Sanremo strappato alla Rai? Il sindaco apre alla clamorosa decisione: "Valuteremo una cordata"

Difficile immaginare un Festival di Sanremo senza Rai, eppure la clamorosa indiscrezione lanciata da Striscia la notizia trova conferma nelle parole del sindaco della Città dei fiori che apre al possibile addio alla televisione già dalla prossima edizione della kermesse canora. Alberto Biancheri, infatti, avrebbe ricevuto la proposta di una cordata per la 74esima edizione del Festival, quella che al momento non è stata ancora assegnata alla Rai per il mancato rinnovo dell’accordo.

Sanremo senza Rai, l’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione, qualche giorno fa, era stato il tg satirico che aveva sottolineato come la convenzione tra Sanremo e la Rai era in scadenza per il prossimo anno. Con “Rai Scoglio”, infatti, l’inviato Pinuccio di Striscia la notizia aveva spiegato che ci sarebbe dovuto essere un nuovo bando, pubblico, per gestire il prossimo Festival.

Dalla redazione del tg satirico, quindi, è arrivata la provocazione: se Sanremo 2024 non fosse in mano alla Rai?

La clamorosa dichiarazione del sindaco di Sanremo

A confermare i rumors di un possibile addio è stato Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, che ai microfoni de La Repubblica ha confermato di aver ricevuto nelle scorse ore una proposta in Comune di “un gruppo di soggetti, in mezzo ci sono case discografiche, imprenditori e società di comunicazione, che si dicono impegnate ad allestire una cordata per proporre all’amministrazione l’organizzazione della prossima edizione della manifestazione“.

Ancora non sarebbe arrivata alcuna proposta ufficiale, ma “una manifestazione d’interesse” che Sanremo starebbe valutando.

Sanremo senza Rai, bluff o verità?

La convenzione tra Rai e Comune di Sanremo è in scadenza, con le strade del Festival e della televisione di Stato che sarebbero in rottura da dicembre. Biancheri ha quindi sottolineato: “Organizzare Sanremo non è certo una passeggiata, valuteremo in serenità, conclusa la kermesse 2023“.

Ma dietro ai rumors c’è un bluff o verità? Repubblica, sottolineando i dubbi, ha spiegato che potrebbe anche essere un avvertimento all’attuale organizzazione, un tentativo di alzare la posta o “una semplice boutade”.

“È una valutazione da fare al momento opportuno, con gli uffici opportuni, di certo non in questo momento”, continua il sindaco Bancheri. L’edizione numero 73, quindi, potrebbe essere l’ultima firmata da Mamma Rai? La possibilità non è di certo un tabù.