Sangiuliano e la moglie Federica Corsini contro Report: due esposti in Procura sull'audio mandato in onda

L’affare Report-Sangiuliano si ingrossa: due distinti esposti sarebbero stati presentati alla Procura di Torre Annunziata dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e dalla moglie Federica Corsini. Nel mirino gli audio trasmessi nell’ultima puntata della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, contenenti conversazioni private fra marito e moglie nel pieno del caso Boccia.

Due esposti contro Report

È stata l’agenzia Adnkronos a dare notizia degli esposti. I legali chiedono di accertare chi abbia consegnato a Report “registrazioni illecitamente carpite e ancor più illecitamente consegnate e se ciò non configuri quantomeno, l’ipotesi di cui all’art. 615 bis del codice penale Interferenze illecite nella vita privata“.

Già nella diffida mandata alla Rai prima della messa in onda della puntata di Report sul caso Boccia gli avvocati dell’ex ministro avevano ipotizzato l’illecito da parte di chi aveva fornito le registrazioni.

Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci

Ordine dei giornalisti solidale con Federica Corsini

Il Cnog, Consiglio nazionale ordine dei giornalisti, ha espresso solidarietà nei confronti di Federica Corsini, della redazione del Tg2.

La vicenda, viene scritto in una nota, “mostra come ci sia ancora molto da fare per una professione che punti alla qualità”. In particolare, l’Ordine dei giornalisti lamenta carenze per quanto riguarda “il rispetto delle persone” e “l’accortezza del linguaggio”.

Eventuali violazioni al codice deontologico verranno valutate dal Consiglio di disciplina, viene aggiunto.

Contro Report si sono scagliati in primis i giornali dell’area di centro destra, seguiti poi anche dal critico televisivo Aldo Grasso, prestigiosa firma del Corriere della Sera.

La posizione di Sigfrido Ranucci

“Rispetto le critiche fatte, ma non le condivido, devo dire che non so se è stato visto il servizio nella sua completezza, era un servizio che per la prima volta raccontava, attraverso una cronistoria, un fatto che ha destato interesse internazionale”. Questo il commento di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

Ranucci ha raccontato di avere parlato dell’audio al centro delle polemiche con Sangiuliano, al quale lo lega “un rapporto di amicizia”. L’ex ministro della Cultura, sostiene Ranucci, non ha “posto il problema”.

Poi, dopo la solidarietà a Luca Bertazzoni, autore del servizio “sommerso da critiche indegne”, Ranucci si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

“Si poteva discutere sulla sensibilità di mandare in onda la voce della signora Corsini. Sul valore del contenuto nessuno credo possa avere dei dubbi”, ha dichiarato.

Ma quando la scorsa settimana alla redazione di Report e al sottoscritto sono arrivate delle minacce di morte con cui ci auguravano di fare la fine della redazione di Charlie Hebdo io queste voci solidali non le ho sentite”, ha attaccato il giornalista.