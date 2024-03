Sandro Tonali deferito in Inghilterra per 50 scommesse sul calcio dopo l'arrivo al Newcastle: cosa rischia

Piove sul bagnato per Sandro Tonali.Il centrocampista italiano del Newcastle è stato ufficialmente deferito dalla federazione inglese per aver scommesso 50 volte sul calcio nel Regno Unito, nei due mesi precedenti all’avvio delle indagini della Figc che hanno portato alla squalifica di 10 mesi, che sta attualmente scontando.

Il deferimento della Federcalcio inglese

L’inchiesta della Federcalcio inglese ha avuto inizio dopo quella chiusa in Italia e fa riferimento alle scommesse effettuate dal calciatore tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023, in seguito al trasferimento dal Milan ai Magpies.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tonali ha tempo fino al 5 aprile per rispondere alle accuse, che se fossero dimostrate potrebbero portare anche ad un prolungamento della squalifica per il centrocampista.

Notizia in aggiornamento…