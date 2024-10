San Severo, Mario Furio spara all'ex moglie Celeste Palmieri e si suicida: lei lo aveva già denunciato

Ha sparato all’ex moglie e si è tolto la vita subito dopo: è quanto successo a San Severo, in provincia di Foggia, dove Mario Furio ha aperto il fuoco contro Celeste Palmieri. Teatro della tragedia non sono state le mura domestiche, ma il parcheggio del discount Eurospin. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo era stato già denunciato dall’ex moglie, e nonostante i provvedimenti a suo carico è riuscito a raggiungere la donna per spararle alla luce del sole.

Orrore a San Severo, Foggia

La mattina di venerdì 18 ottobre nei parcheggi dell’Eurospin di via Salvemini a San Severo, in provincia di Foggia, il brusio della routine quotidiana è stato stravolto da una serie di esplosioni.

Tra le auto parcheggiate e i clienti che entravano e uscivano dal discount è caduta Celeste Palmieri, raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco esplosi dall’ex marito Mario Furio.

L’uomo subito dopo si è rifugiato nella sua auto e ha rivolto l’arma – una pistola – contro di sé, togliendosi la vita. Un tentato femminicidio suicidio che ha scosso l’intera comunità di San Severo.

Mentre scriviamo Celeste Palmieri si trova ricoverata presso gli Ospedali Riuniti di Foggia in gravissime condizioni. Lo riporta La Gazzetta di San Severo.

Celeste Palmieri aveva già denunciato Mario Furio

L’episodio ha portato alla luce i trascorsi drammatici dell’ex coppia. La stampa locale riporta che Celeste Palmieri in passato aveva già denunciato l’ex marito per stalking, maltrattamenti e minacce.

La Gazzetta di San Severo riporta che Mario Furio aveva già tentato di uccidere l’ex moglie, dato che il Tribunale di Foggia aveva già disposto l’allontanamento dell’uomo e il divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico. Restrizioni che non hanno fermato la furia omicida di Mario, che la mattina di venerdì 18 ottobre ha raggiunto Celeste Palmieri per ucciderla. Mario Furio, 59 anni, era un ex agente di polizia penitenziaria in pensione. La coppia aveva cinque figli.

L’assessore: “La signora non voleva trasferirsi”

La testata locale L’immediato ha raccolto le parole del sindaco di San Severo Lydia Colangelo e dell’assessore Bruno Savino. La prima cittadina comunica la sua vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia.

L’assessore fa sapere che Celeste Palmieri è stata in contatto con un centro antiviolenza e altre associazioni di Foggia, ma “aveva rifiutato di trasferirsi in un luogo più sicuro con i figli minori”. Quindi: “Sollecito tutte a reagire, a denunciare e ad accettare di allontanarsi dalle proprie residenze in casi come questi”.